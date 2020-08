La Torre tornarà a tenir un mercat ambulant setmanal

La Torre de Claramunt tornarà a tenir mercat ambulant setmanal a partir de la propera tardor. L'Ajuntament ha signat un conveni de col·laboració amb l'Associació de marxants de Catalunya per la instal·lació del nou mercat municipal, que obrirà tots els dissabtes a partir del 17 d'octubre.

El consistori té previst engegar una nova campanya per tornar a dinamitzar el mercat, que a més es preveu que ampliï la seva oferta en relació amb el que hi havia hagut històricament, ja que hi participaran fins a un màxim de 40 parades en total.

L'Ajuntament ofereix a tots els comerços i empreses del municipi la possibilitat de participar en aquesta activitat comercial per potenciar les seves vendes i oferir els seus productes en una paradeta de manera fixa setmanalment, com si ho volen fer en ocasions puntuals. En aquest cas, l'empresa que hi estigui interessada haurà d'informar-ho prèviament al consistori, que serà qui ho gestionaria. Com ja s'havia fet, el mercat setmanal s'ubicarà al carrer Castell, camí de la Torre Baixa i carrer dels Tres Reis, i s'ampliarà també cap al carrer Mercè. Les parades estaran obertes des de les 8 del matí fins a les 2 de la tarda.

L'alcalde, Jaume Riba, ha posat en relleu que l'objectiu és «donar vida i dinamitzar el nostre municipi, generar activitat econòmica als locals comercials, i fer que el mercat de La Torre sigui un mercat de referència».

La signatura del conveni la van presidir el batlle, Jaume Riba; el regidor de Comerç i Turisme, Xavier Comes; el president de l'Associació de Marxants de Catalu-nya, Alejandro Oruña; el seu fill, Alejandro Oruña, com a contacte dels paradistes, i la tècnica de comerç del Consell Comarcal Laia Costa.