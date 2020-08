Calaf engega una campanya per tallar l'abandonament de residus voluminosos

L'Ajuntament de Calaf ha posat en marxa una campanya per intentar aturar, o si més no reduir, la proliferació de l'abandonament d'articles voluminosos a l'espai públic. Sota el títol de «Es busca qui no ho ha fet bé!», la campanya vol conscienciar a la ciutadania perquè mo es deixin aquests residus al carrer sense previ avís, ja sigui al costat dels contenidors de la brossa o en qualsevol indret.

La campanya consisteix a posar en evidència aquesta actitud incívica precintant durant uns dies els trastos abandonats al carrer i col·locant diferents adhesius tant al lloc on s'han deixat els residus com a habitatges propers que denuncien l'acció.

El missatge de l'adhesiu que s'enganxa als trastos abandonats diu «Algú no ho ha fet bé!», i recorda que l'abandonament incontrolat de voluminosos no està permès i que la ciutadania té a la seva disposició el servei gratuït de recollida porta a porta de voluminosos (prèvia concertació telefònica) o el servei de deixalleria.

A més, també especifica que aquesta acció pot ser motiu de sanció amb una multa d'entre 50 a 600 euros.

D'altra banda, a les zones properes s'hi col·loquen uns cartells que diuen «Es busca qui no ho ha fet bé» per tal d'instar als veïns i veïnes de la zona col·laboració per poder identificar qui és la persona que ha actuat incívicament.

L'objectiu de la campanya és fer visible la molèstia que suposa aquesta mala pràctica i recordar a la ciutadania quina és la gestió correcta d'aquest tipus de residus. Fonts de l'Ajuntament de Calaf asseguren que els abocaments indeguts d'articles voluminosos són continuats al municipi i ben visibles a molts punts de la població. En aquest sentit, hi afegeixen que suposen un sobrecost que, a la pràctica, acaba repercutint en el funcionament general del servei de recollida de residus.