Desallotgen un hotel de Montmaneu per un incendi causat per un aparell de refrigeració

Els Bombers de la Generalitat han desallotjat aquest diumenge a la tarda un hotel-restaurant de Montmaneu per un incendi causat per un aparell de refrigeració. Hi han treballat 7 dotacions dels bombers que s'han desplaçat al lloc dels fets a les 14.04, hora que han rebut l'avís.

A les 15.14 hores tots els hostes han pogut tornar a l'edifici. No hi ha hagut ferits.