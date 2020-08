Igualada Som-hi es felicita perquè es promouen els primers pisos públics

El grup municipal d'Igualada Som-hi (PSC-Comuns-Igualada Oberta), que és a l'oposició a l'Ajuntament, ha fet públic que l'Ajuntament ja ha adquirit una primera partida de 400.000 euros per iniciar el projecte per impulsar una promoció de 15 pisos. Un pas del qual aquesta formació s'ha congratulat perquè «suposa el primer pas per construir els pisos municipals de lloguer assequible, que la nostra formació va aconseguir incloure al pressupost d'aquest any 2020».

Segons aquest grup municipal, es farà a través de la Promotora Igualadina Municipal d'Habitatge, durant les properes setmanes s'anunciarà la ubicació i també es podran veure les primeres imatges de com serà la promoció.

El regidor portaveu d'Igualada Som-hi, Jordi Cuadras, considera que «gràcies a la nostra pressió i insistència a través del pressupost, Igualada tornarà a construir habitatge públic municipal després de 8 anys sense fer-ho». Cuadras assegura que a la ciutat «hi ha una situació d'emergència d'habitatge davant l'increment del preu dels lloguers que hi ha hagut els darrers anys per la manca d'oferta i l'existència de molts pisos buits degradats». En aquest sentit, considera imprescindible que l'administració «posi totes les eines per garantir el dret a l'habitatge, i les promocions públiques són una eina que va en aquesta direcció i per això la vam lluitar fins que el govern va acceptar posar-la al pressupost».

El regidor d'Igualada Som-hi Quim Roca ha manifestat que «aquest és un pas endavant important però sabem que els reptes de l'habitatge de la ciutat passen, sí o sí, també per impulsar d'una vegada l'actualització del Pla Urbanístic del 1986, aplicar sancions als pisos buits que estiguin bloquejats i augmentar els programes de rehabilitació de pisos buits per revertir la degradació de molts immobles de la ciutat».

Igualada Som-hi subratlla, en aquest sentit, que «al mes de gener ja va aconseguir que el govern doblés la partida destinada a les ajudes de la rehabilitació d'habitatges fins a subvencionar en 10.000 euros les rehabilitacions».

Jordi Cuadras posa en relleu que «els 15 pisos d'habitatge públic se sumen a la creació de la quarta escola bressol municipal a l'Ateneu i a la instal·lació de plaques fotovoltaiques als equipaments municipals per autoabastir-se amb energia neta i donar exemple en la lluita contra el canvi climàtic», i assegura que «vam aconseguir condicionar fins a 1 milió d'euros amb polítiques d'esquerres i progressistes donant utilitat als nostres vots i sent conseqüents amb el que sempre hem dit».