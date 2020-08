Olesa perd Rosa Segura, ànima de l'Associació Prodiscapacitats

Olesa de Montserrat va retre comiat ahir a una de les persones que més han treballat al municipi pel col·lectiu de persones amb capacitats diverses i les seves famílies: Rosa Segura i Pujol, una de les impulsores, fa 38 anys, de l'Associació Prodiscapacitats Santa Oliva (aleshores nascuda com a Associació Prodisminuïts Santa Oliva) així com de la llar-residència Rosa Segura. La mort de Rosa Segura, a l'edat de 87 anys, representa una gran pèrdua per a l'entitat i els residents de la llar, que van esdevenir els seus projectes vitals. El funeral va tenir lloc ahir al matí.

El nom de Rosa Segura està associat, a Olesa de Montserrat, a la lluita per la integració del col·lectiu de persones amb capacitats diverses i el suport a les seves famílies. Va ser l'any 1982 quan va liderar la creació de la que es va anomenar Associació Prodisminuïts Santa Oliva, amb l'objectiu de vetllar per la integració de les persones amb discapacitat i la seva participació en la vida quotidiana olesana. Com a presidenta de l'entitat, Rosa Segura va treballar no només per la integració dels usuaris i usuàries de l'entitat, sinó també per proporcionar a les seves famílies suport i serveis que fins aleshores no tenien.

L'Associació Prodisminuïts Santa Oliva va anar ampliant les seves activitats amb un servei d'assistència social, esplai i activitats de lleure, que van donar com a resultat la creació de l'Esplai Espantaocells, que ja ha complert 34 anys de vida.

L'entitat treballa amb el suport dels Serveis Socials de l'Ajuntament d'Olesa, i gràcies a això es poden copsar les necessitats que hi ha al municipi pel que fa al col·lectiu dels discapacitats intel·lectuals. Va seguir lluitant per oferir encara més serveis. I fruït d'aquesta lluita, juntament amb les famílies de l'entitat, es va crear la Llar Residència Rosa Segura, que es va inaugurar el 20 de juliol de 1999 al carrer Argelines.

El 27 de maig de l'any 2000 l'Ajuntament li va fer un acte de reconeixement. Rosa Segura també va rebre la Medalla al Treball del President Macià el 2002, i la Medalla d'or de Creu Roja per ser una activa donant de sang.