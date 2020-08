Calaf reobre l'avinguda de Josep Miró després de mesos d'obres

Calaf ha reobert al trànsit el tram de carretera de l'avinguda Josep Miró, on durant els darrers mesos s'hi han dut a terme obres de reurbanització. Els treballs es van iniciar el 16 de setembre de 2019 en aquesta avinguda (tram urbà de la carretera N-141b), amb l'objectiu de transformar l'antiga carretera de Manresa pel seu pas per la població en un passeig i establir la prohibició de vehicles pesants de més de 3,5 tones.

Després de prop d'un any, en què es van haver d'interrompre els treballs per l'estat d'excepcionalitat arran de la covid-19, ara s'han acabat les obres i es torna a obrir el trànsit rodat, que fins ara es desviava per un itinerari alternatiu.

Els treballs realitzats s'han centrat en el tram de la N-141b situat entre les cruïlles amb la carretera Llarga i el passeig Santa Calamanda i han consistit en la construcció d'una vorera continua en el marge dret, la implantació de passos de vianants accessibles a la cruïlla amb la carretera Llarga, la millora del sanejament de la xarxa d'aigua potable i pluvial, la renovació de l'enllumenat públic i la plantació d'arbrat i arbustives per a buscar la imatge d'un passeig que es pugui perllongar al llarg de tota la travessera. A mitjan juliol, l'Ajuntament de Calaf va acordar amb la Diputació de Barcelona la redacció del projecte del tram següent de carretera que compren des de la rotonda de l'Estació fins a la cruïlla del carrer d'Isidre Vilaró. Des d'aquesta setmana les línies d'autobús tornaran a fer el seu trajecte amb normalitat.