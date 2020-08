Olesa refà el paviment a la plaça de Catalunya i el canvia per un de més qualitat i antilliscant

L'Ajuntament d'Olesa de Montserrat està treballant aquesta setmana en la repavimentació de la plaça de Catalunya, on se substituirà l'asfalt que hi havia fins ara per un de polit i de color rogenc, i que serà antilliscant.

Les obres van començar dilluns, i l'Ajuntament hi treballa amb la voluntat d'enllestir-les com més aviat millor, amb la idea que la darrera intervenció en el marc de la remodelació de l'avinguda Francesc Macià estigui enllestida a mitjan aquest mes. Tant és així, que des de bon començament es va dir que es miraria de dedicar el màxim d'esforç a les obres per tal que no interferissin en el mercat ambulant dels divendres. En el cas que això no fos possible, l'Ajuntament va anunciar en el seu dia que el mercat es reubicaria en un altre lloc. A més, durant les tasques de poliment del paviment, les terrasses que hi ha actualment a la plaça es reubiquen a les voreres laterals per no interferir en els treballs.

En concret, l'actuació preveu polir i fer les juntes de dilatació del paviment de la plaça per fixar un granulat més vistós i menys asfàltic que el que hi havia fins ara, i tot plegat amb materials i subproductes al 100% reciclats, que ofereixen alts rendiments, així com la possibilitat de reobertura al trànsit de vianants poques hores després de ser compactat. Per altra banda, el disseny de la plaça s'adaptarà a l'entorn i donarà continuïtat als diferents paviments ja existents.



Un nou aspecte de la plaça

Prèviament a aquests treballs, es va eliminar el talús que feia de barrera entre la plaça de Catalu-nya i l'avinguda Francesc Macià i les baranes metàl·liques laterals, com també les sortides del pàrquing subterrani que donaven directament a l'avinguda i que ara són a la banda de façana del Mercat Municipal.

Tot plegat ha donat un nou aspecte a la plaça, i a tot l'entorn proper a l'avinguda Francesc Macià, que té 12 metres d'amplada i en destina sis per als dos carrils de la circulació i sis més per a les voreres. En aquest cas, les de la banda nord tenen quatre metres d'amplada (les de la banda sud en tenen dos), amb prou espai per a la franja d'arbrat. A més, la transició entre la plaça de Catalunya i la paça de l'Oli també té una continuïtat amb l'arbrat, i ara totes dues s'obren més a l'avinguda Francesc Macià gràcies als trams de paviment de la plataforma única.