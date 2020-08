Calaf deroga la taxa per l'aprofitament del domini públic local impugnada pel Suprem

L'Ajuntament de Calaf ha procedit finalment a la derogació de la taxa per l'aprofitament especial del domini públic local, amb l'objectiu d'evitar «la conflictivitat laboral», tenint en compte que aquest impost havia estat impugnat pel Tribunal Suprem. Així ho ha aprovat el ple municipal aquesta mateixa setmana amb els vots a favor dels regidors de l'equip de govern i dels de Gic-VV, i ara s'optarà per redactar una nova ordenança «que no sigui tan conflictiva jurídicament».

La polèmica a l'entorn d'aquesta taxa fa temps que s'arrossega, des que va ser impugnada el 2013 per l'empresa transportista d'energia elèctrica REDESA, i després que el Tribunal Suprem li donés la raó en diverses ocasions. Tanmateix, s'havia mantingut fins ara, i fins i tot «per error», segons fonts del consistori, aquest 2020 s'havia augmentat un 2%.

El mateix ple va servir per donar a conèixer que l'Oficina Antifrau ha instat l'Ajuntament de Calaf a iniciar un procediment de revisió d'ofici d'un expedient del 2012 per possibles il·legalitats amb la Llei de contractes del sector públic i la normativa d'Hisendes Locals aleshores vigent. Es tracta de l'actuació urgent per l'execució puntual d'actuacions urgents a la coberta de la piscina municipal realitzada per Constructora de Calaf SA.

L'alcalde, el republicà Jordi Badia, va explicar que s'ha seguit el procediment per no incórrer en cap falta. Joan Caballol, de Junts, a l'oposició, va lamentar que l'Oficina Antifrau s'hagi interessat per tercer cop per l'expedient quan ja s'havia arxivat, i va apuntar que tot plegat sembla «una persecució política» contra l'exalcaldessa de CiU Maria Antònia Trullàs.