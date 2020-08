Capellades i la Torre impulsen junts dues pistes de vòlei sorra

Els ajuntaments de Capellades i la Torre de Claramunt portaran a terme una iniciativa conjunta per construir dues pistes de vòlei sorra a l'antiga instal·lació de la Piscina de Ca l'Anton. Els dos consistoris han signat un conveni de col·laboració per fer-ho realitat.

La regidora d'Esports de Capellades, Anna Xaus, ha explicat que ja l'any passat «vam rebre instància d'un bon grup de jovent de Capellades demanant un espai per jugar a vòlei. Des d'aleshores hi hem estat treballant, valorant-ho i mirant de donar resposta a aquesta demanda». Xaus detalla que a Capellades «ens manquen espais, com tothom sap, i per això hem buscat la col·laboració amb l'Ajuntament de la Torre. Per a nosaltres és un bon indret per la proximitat a la nostra vila, annex a una pista esportiva polivalent ja existent, que complementa el complex».

L'alcalde de la Torre de Claramunt, Jaume Riba, i el regidor d'Esports, Manel Puig, valoren «molt positivament aquest conveni de col·laboració amb Capellades, fet que demostra que la col·laboració i el mancomunatge de serveis per als ciutadans entre ajuntaments és possible». En aquest cas, subratllen, «la recuperació d'un espai geogràficament molt proper a la vila de Capellades que servirà al jovent dels dos municipis per a la pràctica de l'esport, en aquest cas el vòlei sorra, i que en el futur, de ben segur, ens obrirà portes per col·laborar en altres àmbits». Els treballs ja han començat i es preveu que estiguin a punt els propers dies.