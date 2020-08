El Bruc inicia una renovació progressiva de l'enllumenat

El carrer Santa Maria i el passeig dels Herois són els primers carrers del Bruc on s'han instal·lat ja les lluminàries LED PC-Àmbar, una tecnologia de baix consum i respectuosa amb l'entorn natural. Aquesta actuació suposa l'inici del projecte de transició del municipi cap a aquest tipus d'enllumenat públic més sostenible.

Fonts municipals han posat en relleu que l'enllumenat públic nocturn «té efectes sobre l'entorn natural i el cicle dia-nit de les persones. Una llum artificial inadequada té conseqüències per a la salut humana, ja que modifica l'alternança dia-nit i s'elimina el cicle nocturn».

Fins ara, la il·luminació artificial del Bruc és principalment de lluminàries de vapor de sodi, tecnologia que compleix amb els criteris d'enllumenat públic respectuós amb l'entorn natural i redueix la contaminació lumínica de l'entorn, però el consistori incideix en què «l'emergència climàtica actual ens obliga a implementar solucions que redueixin el consum energètic com a pas inicial de la transició cap a una economia descarbonitzada o una transició energètica». En aquest sentit, destaquen que «en aquests moments la tecnologia LED és la que, per eficiència energètica i versatilitat, facilita millor aquesta transició, al mateix temps que redueix la factura de la llum del municipi, que s'ha incrementat els darrers anys amb la pujada del preu de l'electricitat».

Les mateixes fonts també destaquen que la proximitat dels nuclis habitats del Bruc a un entorn natural protegit com és el parc natural de Montserrat i el caràcter rural del municipi «ens obliga a ser encara més exigents i a buscar solucions que no alterin la vida salvatge i que siguin respectuoses amb la salut de les persones. Amb el LED PC-Àmbar per a l'enllumenat públic aconseguim l'eficiència del LED sense renunciar al baix impacte de l'enllumenat actual de llums de sodi».

Actualment, aquesta tecnologia s'instal·la en entorns que necessiten cels nocturns foscos per a l'observació astronòmica i comença a ser cada vegada més utilitzada en municipis situats en entorns d'interès natural.

El consistori detalla que, els darrers mesos, el mal estat de les lluminàries del carrer Santa Maria i del passeig dels Herois ha fet que la llum saltés quan entrava humitat a les lluminàries. Amb les pluges d'aquest darrer any, aquests talls han sigut freqüents i fins ara no s'ha solucionat. Per això s'ha optat per començar la renovació per aquests carrers, i el nou enllumenat s'anirà implementant per fases a tot el municipi.