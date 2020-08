FGC incorpora una locomotora que redueix l'emissió de gasos per a la línia Llobregat-Anoia i el Cremallera de Montserrat

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha adquirit una nova locomotora que redueix l'emissió de fums i sorolls per a realitzar treballs de manteniment de via. S'utilitzarà a la línia Llobregat-Anoia i al Cremallera de Montserrat per a realitzar tasques de tracció de material remolcat.

Segons explica FGC, en un comunicat, la nova locomotora, de 8.380 mm de longitud i 3.874 mm d'alçada, té un pes de 28 tones i pot circular tant per les vies convencionals com el sistema cremallera. A més, és dual, és a dir, en el seu funcionament habitual utilitza tracció elèctrica però permet operar utilitzant combustible dièsel en cas d'un tall del subministrament elèctric. Aquest sistema redueix l'emissió de fums i de soroll. A més, el motor compleix amb la normativa Stage IIIB, que minimitza l'emissió de gasos contaminants a l'atmosfera

Segons FGC, la nova locomotora millorarà el manteniment de la xarxa, en guanyar en eficiència i en capacitat, ja que el nou aparell permet traccionar trens de plataformes i vagons de mercaderies més llargs. A més, suposa un pas més en l'aposta de la companyia per la lluita contra el canvi climàtic i la contaminació atmosfèrica.