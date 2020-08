Calaf es torna a quedar sense aigua potable per l'augment de nitrats

Els veïns de Calaf tornen a estar sense aigua potable a les llars, tot just cinc mesos després que es resolgués l'últim episodi en què es va donar aquesta situació. Un fet que provoca que no puguin utilitzar l'aigua de l'aixeta ni per beure ni per cuinar, i que hagin de recór-rer a l'embotellada.

Segons va informar ahir a l'Ajuntament l'empresa Aigües de Manresa, encarregada del subministrament, el motiu d'aquesta incidència és que els nivells de nitrats estan per sobre dels 50 mg/l, un factor que ja es va donar el mes de febrer passat. En aquella ocasió, però, l'afectació va estar causada per un episodi de fortes precipitacions, moments en què la pluja arrossega cap al subsòl els productes fertilitzants que es llancen als camps i que acaben anant a parar en part als pous que abasten el poble. En aquest cas, però, el factor la causa seria la contrària. Segons va informar l'empresa, la raó es deu a la reducció del cabal disponible de la riera del Mantellí, fet que fa créixer la proporció del nivell de nitrats.

Sense establir terminis, apel·len al fet que la situació «podria millorar si augmenta el cabal disponible». L'episodi que va tenir lloc el mes de febrer passat va tardar un mes a normalitzar-se, per la qual cosa no va ser fins al març que van poder començar a utilitzar-la.

Segons Aigües de Manresa, tot i que els nivells de nitrats superen els 50 mg/l, és a dir, estan per sobre del límit permès per la normativa vigent, asseguren que d'acord amb els criteris de la FAO-OMS, la ingesta tolerable de nitrats és de 219 mg/dia per persona. Això equivaldria, segons concreten, a 3,3 litres diaris d'aigua que tingués un contingut de 65 mg/l de nitrats.

No obstant això, també recorden que hi ha sectors de la població als quals la ingesta habitual de quantitats elevades de nitrats els podria perjudicar.

Per aquesta raó, en el comunicat que han fet arribar a l'Ajuntament, demanen especialment que s'abstinguin de beure o cuinar amb aigua de l'aixeta les dones embarassades i els lactants; i les persones amb acidesa gàstrica reduïda, amb dèficits de dinucleòtid de nicotinamida i adenina, baixos nivells de l'enzim metahemoglobina-reductasa, o amb anomalies estructurals de l'hemoglobina.