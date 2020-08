L'Ajuntament de Calaf assegura que l'aigua de la Llosa del Cavall arribarà l'any que ve

Calaf torna a estar sense aigua potable una vegada més a causa d'un excés de nitrats. Després d'aquest nou episodi de presència de nitrats, l'Ajuntament de Calaf assegura que l'any que ve el municipi ja podrà disposar d'aigua provinent de la Llosa del Cavall, que solucionaria definitivament el problema dels nitrats que arrossega el municipi.

L'Ajuntament de Calaf va anunciar dimarts passat que l'aigua del municipi no era potable per un excés de nitrats causat per la reducció del cabal de la riera de Mantellí, d'on s'extreu l'aigua que es barreja amb la dels pous de Calaf per reduir el nivell de nitrats de l'aigua que arriba als veïns del poble. Fins que la riera de Mantellí no augmenti el cabal, l'aigua de Calaf no serà potable.

L'alcalde de Calaf, Jordi Badia, assegura que l'any que ve el municipi disposarà d'una nova font d'aigua provinent del pantà de la Llosa del Cavall que solucionarà el problema dels nitrats. «Hi ha dues coses que haurien de passar l'any que ve. Una és que arribi l'aigua de la Llosa del Cavall i que el 50% del consum del poble vingui del pantà i substituir així la planta del Mantellí. D'aquesta manera en principi les sequeres no ens hauran d'afectar i el problema dels nitrats hauria de quedar resolt», assegura Badia.

El batlle també afegeix que el consistori vol construir una planta desnitrificadora «per poder aprofitar l'aigua que tenim al subsòl i posar-la en xarxa pràcticament sense nitrats». Segons el consistori de Calaf disposen d'una subvenció de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) del 70% i per la resta compten disposar d'alguna altra subvenció, tot i que apunten que aquest projecte encara és incert.

Els veïns i veïnes de Calaf fa mesos que demanen que l'aigua arribi de la Llosa del Cavall, en aquest sentit Badia apunta que sempre ha sigut un dels objectius del govern però que hi ha hagut diversos contratemps que han anat allargant la resolució del projecte. El primer era que no baixava aigua de la Llosa del Cavall i el segon que el procés de privatització d'Aigües del Ter-Llobregat (ATL) va paralitzar el procés malgrat que ja s'hagués arribat a un acord amb l'ACA l'any 2017.

Tot i això, encara falta una obra per finalitzar la connexió, ja que l'anterior govern de Calaf va deixar el projecte a mitges per aquesta raó. «Ara falta que l'ATL liciti la redacció del projecte i l'execució de les obres perquè ens pugui arribar l'aigua i això és un procés llarg», diu l'alcalde, que afegeix que s'està intentant anar el màxim de ràpid possible però «els terminis són els que són»