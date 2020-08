Piera fa la primera selecció per als pressupostos participatius

L'Ajuntament de Piera ja ha fet una primera tria de projectes per al pressupost participatiu d'aquest any. Alhora, el consistori ha obert les inscripcions per assistir a un taller, que s'ha organitzat per al 18 de setembre, en el qual se seleccionaran les propostes que passaran a la votació final.

De les 202 propostes que ha acabat aportant la ciutadania en un primer procés, els tècnics municipals n'han validat 28 que compleixen els requisits establerts. És a dir, són les que s'han valorat tècnicament i econòmicament viables, són legals, fan referència al capítol d'inversions, no contradiuen els plans municipals aprovats, no són ajuts ni subvencions i no superen els 161.803 euros. Les que han prosperat es poden consultar a la web de participació de l'Ajuntament, així com els motius pels quals la resta han estat rebutjades. Com a mesura de seguretat i per controlar l'ocupació, caldrà inscriure's prèviament al taller a través del mateix portal web. A la jornada participativa del proper mes de setembre, que es portarà a terme al Teatre Foment, s'escolliran les deu o quinze propostes que passaran a la fase final de votació. Aquesta es durà a terme entre els mesos d'octubre i novembre i tindrà una durada de tres setmanes.