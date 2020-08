Olesa manté el gros de la Festa dels Miquelets amb adaptació

Si les condicions es mantenen, Olesa de Montserrat podrà fer la Festa dels Miquelets, que tindrà lloc del 2 al 6 de setembre. A causa de les circumstàncies actuals els actes estaran adaptats i tindran en compte els protocols de manteniment de distància entre persones, amb totes les mesures sanitàries recomanades.

David Pérez, representant de l'Associació dels Miquelets, explica que la zona del mercat «s'ampliarà cap al Parc Municipal per disposar de més distància i es faran recordatoris perquè la gent respecti la distància de seguretat». Els mateixos recreadors ja saben que aquest any hauran d'actuar amb mascareta. En qualsevol cas, Castells assumeix que la celebració «corre el risc de ser anul·lada en qualsevol moment».

Tal com està programat ara, les activitats de la Festa dels Miquelets començaran el dimecres 2 de setembre a l'Escorxador amb la conferència inaugural «La divulgació de la història», una xerrada en què s'explicarà la recreació i que permetrà al públic conèixer de manera divulgativa què va passar l'any 1714. Les conferències continuaran el dijous 3 de setembre a l'Escorxador, amb una explicació dels diferents regiments que van passar pel municipi i la seva història. També en aquest espai es presentarà el 4 de setembre la pel·lícula Barcelona 1714 amb membres de la direcció del film. Ja a la nit, a la plaça de les Fonts es presentarà la Bandera del Sometent d'Aulesa i hi haurà la marxa de Torxes fins al memorial 158, així com l'acte d'homenatge als Defensors de la Llibertat.

El dissabte i el diumenge, els carrers del nucli antic acolliran el mercat d'artesania i la mostra d'oficis, i al Parc Municipal es muntarà el campament militar del segle XVIII amb activitats obertes al públic al llarg del dia. El que no es farà amb normalitat per qüestions de seguretat serà el tradicional sopar.

Al llarg del cap de setmana es faran diferents escenificacions i una ruta històrica guiada sobre la vida quotidiana d'Olesa durant el segle XVII. Diferents actes tenen la capacitat limitada i cal reserva prèvia per poder-hi assistir.