Capellades podrà tirar endavant un pla de millora del Parc Prehistòric

L'Ajuntament de Capellades ha aconseguit una subvenció de 250.000 euros del Pla Únic d'Obres i Serveis de la Generalitat per destinar a obres de condicionament i millora al Nean-Parc Prehistòric que hi ha al municipi, i valorades en 465.558 euros en el seu conjunt.

Els treballs afectaran tant el conjunt de l'Abric Romaní com el recorregut de la Cinglera del Capelló, i en línies generals consistiran en diverses accions de millora de l'eficiència energètica i de les condicions de seguretat. D'una banda, es preveu substituir l'actual il·luminació de la Ronda per enllumenat Led-EP14, seguint les recomanacions de l'estudi energètic elaborat per la Diputació de Barcelona. D'altra banda, es canviarà la barana actual per una de més segura i no escalable, i també es crearan places d'aparcament per a diversos tipus de vehicles.

Inicialment, aquestes obres estaven previstes per al 2023, però l'Ajuntament demanarà ara poder avançar per al 2021, al·legant que té prou capacitat per finançar la quantitat encara no subvencionada. L'alcalde, Salvador Vives, defensa que «es tracta d'un projecte estratègic no només per a Capellades», sinó per a tot l'entorn. Recorda que «la Generalitat ha valorat força positivament el projecte, i la prova és que hem aconseguit la màxima quantitat possible per a municipis com el nostre».