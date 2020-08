Esparreguera aprova l'arranjament del pavelló, malmès pels aiguats del maig

L'Ajuntament d'Esparreguera ha donat llum verd al projecte d'arranjament del pavelló municipal El Castell, i que servirà per reparar els danys ocasionats pels aiguats del 29 de maig passat a la pista esportiva, als revestiments i sòcols de fusta i al lucernari de la coberta. El conjunt de l'actuació, que ha estat aprovada per unanimitat, puja a un total de 384.000 euros.

El termini d'execució dels treballs és de quatre mesos, però no començaran fins al 2021, un cop s'hagi pogut licitar i adjudicar el contracte d'obres. Prèviament, de cara al setembre, caldrà fer una modificació de crèdit per dotar el projecte de pressupost, tenint en compte que als 306.000 euros pressupostats inicialment s'hi hauran d'afegir els diners necessaris per adequar a la normativa la barana exterior de la coberta sobre els vestidors i també per a les millores en la il·luminació i la ventilació. Tanmateix, l'alcalde, Eduard Rivas, ha justificat haver aprovat el projecte abans de la modificació de crèdit tenint en compte que «aquesta aprovació ha de tenir una exposició pública d'un mes i que, al setembre, la modificació de crèdit només requereix d'un termini d'exposició de 15 dies, de manera que es guanyen dues setmanes en el procés de tramitació». L'alcalde calcula que la licitació de les obres es podria allargar uns cinc mesos, i que el tràmit es podrà iniciar cap a final d'octubre.



Unanimitat però amb dubtes

El projecte ha tingut l'aprovació unànime de tots els grups del consistori, però hi han fet algunes observacions. La portaveu de la CUP, Raquel Montoya, ha incidit en la necessitat d'un control de qualitat en la licitació de l'obra per no contribuir en la precarietat laboral en temps de pandèmia, mentre que el portaveu d'Esparreguera 2031, Manel Roca, demana que es vetlli pel compliment dels terminis d'execució.

Per la seva banda, el portaveu de JxE, Jordi Mestres, proposa informar els usuaris del pavelló de la situació en què es troba, i buscar solucions perquè puguin fer les seves activitats tenint en compte que «la propera temporada està perduda». Una qüestió amb què s'està treballant, segons va assegurar al seu torn la regidora d'Esports, Glòria González. El regidor no adscrit, Francisco Aguilar, ha demanat que es tingui en compte l'eliminació de barreres arquitectòniques, i finalment, el portaveu del grup municipal del PSC, Daniel Farriols, va destacar le fet de realitzar uin ple extraordinari a l'agost per aprovar aquest projecte, i va agrair totes les parts implicades.