Igualada imposa 16 denúncies per 'botellón' els dies que s'havia de celebrar la Festa Major

La Policia Local d'Igualada ha imposat un total de 16 denúncies per fer 'botellón' al carrer entre el dijous passat i aquest dilluns. Es tracta dels dies en què la capital de l'Anoia havia de celebrar la Festa Major i es va suspendre pel risc de contagi. Malgrat la suspensió, el cos policial va intensificar la presència al carrer. A banda de les denúncies pel consum d'alcohol al carrer, es va sancionar a sis establiments per no tancar a la 1 de la matinada i un per obrir en dia festiu. També es van fer 27 denúncies per no portar mascareta, quatre denúncies per consum de substàncies estupefaents, tres per causar sorolls i molèsties, i dos a propietaris d'animals per dur-los sense lligar i no controlar-ne els excrements.

El balanç policial, afegeix l'Ajuntament en un comunicat, també inclou la detenció de dues persones per robatori i sis accidents de trànsit, tots ells de poca consideració.