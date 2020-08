L'Ajuntament de Calaf no sap quan distribuirà aigua potable a les cases

Calaf està sense aigua potable des de dimarts passat i, a hores d'ara, es desconeix quan recuperarà la normalitat. La raó és l'increment dels nivells de nitrats per la davallada del cabal a la riera del Mantellí. Arriba només mig any després que els veïns quedessin cinc setmanes sense aigua potable, llavors pels efectes del Glòria. L'Ajuntament, però, confia a posar punt final als constants problemes al llarg del 2021. D'una banda, a l'estiu, amb la connexió amb el pantà de la Llosa del Cavall; i, alhora, de cara a la tardor del 2021, amb la posada en marxa d'una planta per desnitrificar l'aigua. L'alcalde, el republicà Jordi Badia (Junts per Calaf), espera que les dues actuacions permetin resoldre els problemes «durant dècades».

Badia ha explicat que, tot i que la situació causa «enuig» entre els veïns, comencen a estar «resignats». «És un problema endèmic», lamenta. Aquesta vegada, la prohibició de beure i cuinar amb l'aigua de l'aixeta és conseqüència de la davallada del cabal a la riera del Mantellí, amb la qual es barreja, a la potabilitzadora, l'aigua dels pous de Calaf per assolir els registres de nitrats permesos. Segons l'empresa encarregada del subministrament, Aigües de Manresa, caldrà esperar que pugin els nivells d'aigua a la riera.

Els problemes amb l'aigua a Calaf, però, es podrien acabar al llarg del 2021, però aquesta obra que ara sembla imminent, s'espera des de fa anys. Segons ha avançat l'alcalde, Aigües del Ter-Llobregat (ATL) els ha comunicat que la connexió amb el pantà de la Llosa del Cavall serà una realitat l'estiu del 2021. A banda, el ple municipal ha aprovat la construcció d'una planta per desnitrificar l'aigua, que estaria enllestida a la tardor. D'aquesta manera, afegeix l'alcalde, garanteixen dues vies per al subministrament de l'aigua.



Una planta pionera

La planta de desnitrificació de l'aigua, segons ha explicat l'alcalde, és un projecte pràcticament pioner a Catalunya. Costarà al voltant de 600.000 euros i l'ACA en subvencionarà el 70%. La nova infraestructura permetrà captar l'aigua dels pous de Calaf, que tot i ser abundant en quantitat acumula massa nitrats, i tractar-la perquè compleixi els nivells permesos. Segons els estudis, gràcies al tractament se situarien en uns 26 mg/l –el topall és en 50.

Badia subratlla la importància de la planta, que permetrà al municipi gaudir «d'independència». Tot i que la connexió amb el pantà de la vall de Lord els beneficia, l'alcalde recorda que per les seves dimensions es poden produir restriccions i que cada vegada hi haurà més municipis anoiencs que s'abastaran a través seu. Així, gràcies a la planta, ja no serà necessari dependre ni dels cabals de la riera de Mantellí ni de l'embassament de la Llosa del Cavall.

L'altre aspecte és el cost. Segons dades de l'Ajuntament, el preu del metre cúbic de la Llosa del Cavall serà d'uns 0,7 euros, mentre que el de l'aigua dels pous, incloent-hi el tractament a la planta, serà d'uns 0,22.



Aigües de Manresa

L'empresa Aigües de Manresa segueix sent, a hores d'ara, l'encarregada del subministrament d'aigua a Calaf. Ho fa, però, sense contracte, ja que el mes de febrer passat la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat va donar la raó a l'Ajuntament, que va declarar nul el contracte. Fa anys que Ajuntament i Aigües de Manresa mantenen un conflicte econòmic. De moment, el consistori segueix mantenint la relació i no serà fins a final d'any que es prendrà la decisió de formular un nou contracte o optar per municipalitzar la gestió del servei.