ERC Anoia es planta davant l'Estat i no li cedirà diners dels superàvits

Els alcaldes i alcaldesses d'ERC a la comarca de l'Anoia han anunciat que no cediran «ni un euro» dels 35 milions d'euros de superàvit dels 17 ajuntaments que govern a l'Anoia al Govern de l'Estat espanyol. «Els diners que s'han generat a través del superàvit municipal, gràcies a la bona gestió dels ajuntaments, no han de servir per fer de banc a l'Estat espa-nyol, sinó que els hem de poder destinar a polítiques socials, econòmiques i de dinamització del comerç local per ajudar els ciutadans i ciutadanes del municipi», segons han explicat fonts del partit.

Consideren que la pretensió del Govern central és «immoral» i que l'Estat, «davant d'una nova crisi econòmica i social, demana als ajuntaments que els deixem els diners que hem generat des dels municipis amb una proposta de tornar-los d'aquí a 12 anys».

Els alcaldes republicans consideren que aquests recursos «és ara que els necessitem». Són diners, en paraules dels responsables de la formació, que «destinem en favor de la gent, ajudant aquelles persones que més han patit les conseqüències de la covid-19». Seran, segons les mateixes fonts, «per als que viuen en una situació econòmica límit o molt complicada».

En aquest sentit l'alcalde de Piera, Jordi Madrid, explica que «el nostre Ajuntament té 20 milions d'euros de superàvit acumulat en els darrers anys» i considera que la proposta del Govern espanyol respon a criteris de «recentralització», ja que l'Estat demana que els ajuntaments cedeixin el seu romanent, que l'Estat tornarà d'aquí a «12 anys», un fet que «impossibilitaria totalment» que els ajuntaments «disposem dels recursos que s'han generat amb l'esforç dels ciutadans i amb una bona gestió municipal».

En el mateix sentit reivindica «els estalvis municipals» l'alcalde de Capellades, Salvador Vives, que explica que «a Capellades, el desembre del 2019 hem saldat tot el deute municipal, per tant estem a zero deute i actualment tenim uns 4 milions d'euros de superàvit acumulat», i reivindica al Govern espanyol que, «en lloc de voler aprofitar-se dels nostres recursos, que són diners de totes les capelladines i capelladins, en volem fer ús per realitzar les millores de car-rers i de les instal·lacions i serveis públics necessàries per a Capellades, també per poder resoldre les necessitats econòmiques que estan apareixent a causa de la crisi de la covid-19».

Finalment l'alcalde de Calaf, Jordi Badia, que té 324.000 euros de superàvit acumulat, explica que «el Govern espanyol no només no permet que els ajuntaments fem ús dels superàvits que hem generat sinó que a més a més vol que aquests diners els hi cedim a 12 anys», i rebla que «els ajuntaments no són una banca de l'Estat espanyol, sinó la millor eina per atendre les necessitats dels ciutadans, dels veïns i les veïnes, especialment en un context d'emergència econòmica i social com l'actual».