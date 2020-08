Castellolí posa en marxa un circuit 'pump track' per a 'skates' i bicicletes

Castellolí obre al públic el nou circuit pump track, que és el més gran de les comarques de Barcelona, on actualment hi ha un total de 5 instal·lacions d'aquest tipus. Es tracta d'un circuit asfaltat, amb salts pensats per a aparells de rodes com skates, patinets i bicicletes i és una proposta relativament innovadora.

És el primer circuit d'aquestes característiques a l'Anoia i el més gran de les comarques de Barcelona. Es preveu que pugui atraure aficionats a la bicicleta d'altres municipis i comarques, segons van explicar ahir fonts municipals.

Al llarg de les darreres setmanes, els veïns de Castellolí han anat veient com progressava la construcció de la nova instal·lació i finalment ahir l'Ajuntament va anunciar que ja se'n podia fer ús.

El circuit pump track forma part del projecte d'inversions esportives que l'Ajuntament de Castellolí va presentar al Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) i té un pressupost de 77.000 euros.

El circuit, tot i que ha quedat obert al públic després de posar-hi l'asfalt, s'ha de completaren els propers mesos amb la incorporació d'una caseta de serveis, llum i vegetació.

El projecte d'inversions esportives que l'Ajuntament de Castellolí va presentar al Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya era en el seu conjunt de 290.000 euros. A part de l'esmentat circuit pump track, també hi havia inclosa la millora i l'ampliació de la piscina municipal de Castellolí, la millora de la zona esportiva d'Els Pinyerets amb la coberta per a les pistes de pàdel i tennis per protegir els jugadors del sol i la pluja, i fer que s'hi pugui jugar tot l'any.

El projecte d'inversions esportives que l'Ajuntament de Castellolí va presentar al Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) de la Generalitat de Catalunya ha obtingut una alta puntuació, i això suposa que el municipi disposa des d'aquest mes de juliol de 290.000 euros per invertir en arranjaments i millores de les instal·lacions esportives, la xifra màxima a què podia aspirar.

En el moment d'explicar les inversions que es farien al municipi, el regidor d'Esports, David Arana, va indicar que «des de l'Ajuntament sempre hem apostat per l'esport; ja vam ser ambiciosos al seu dia amb les dues pistes de pàdel i la remodelació de la pista poliesportiva. Ara, amb la nova pista pump track, única a l'Anoia, volem ser un referent d'àmbit comarcal i diversificar l'oferta esportiva per als nostres vilatans».

Els ajuts de la Generalitat són per executar les obres subvencionades durant els exercicis 2020 i 2021. La part més important econòmicament parlant és la que afecta el complex de la piscina. És una inversió de 147.000 euros. L'obra inclou la reforma integral dels vestidors i de la zona del bar, una redistribució dels espais, la substitució i millora de la maquinària del sistema de depuració i una ampliació de la zona de gespa.

Pel que fa a la millora a les pistes de pàdel, la construcció de la coberta té un pressupost de 81.000 euros.