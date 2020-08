La plantilla de Seat treballa tres dissabtes per recuperar producció

SEAT produirà tres dels quatre dissabtes del mes de setembre per recuperar una part de la feina que va perdre durant les setmanes d'aturada de la covid. L'acord, signat per la direcció de l'empresa i el comitè intercentres (CCOO, UGT i CGT), i que ha donat a conèixer l'Ajuntament de Martorell a través del seu web municipal, fixa que la línia 1, on es munten l'Ibiza i l'Arona, tingui tres torns addicionals més els dissabtes 5, 19 i 26 de setembre.

A línia 2, on es fabrica el nou León i es produirà el Cupra Formentor, s'ha establert un torn addicional per al dissabte 19 de setembre. I a la línia 3, on es produeix l'Audi A1, s'han establert dos torns addicionals per als dissabtes 19 i 26 de setembre.

A més de l'aturada de la factoria durant la meitat del mes de març i gairebé tot el mes d'abril (la producció es va reprendre el dia 27 d'abril) Seat ha tancat la planta de Martorell durant tot el mes d'agost.

Les vendes de Seat a l'abril a Espanya van caure el 99,6% en comparació amb el mateix mes de l'exercici anterior, una xifra que cal entendre en el context d'un país que estava paral·litzat per la pandèmia. Al maig, la davallada de vendes va ser del 79,3%, i al juny, amb l'inici de les reobertura d'establiments, el descens es va situar en el 49,5%. El mes de juliol van registrar una caiguda del 25,3%, segons dades de la patronal Anfac. En l'acumulat dels set primers mesos de l'any, les vendes de Seat descendeixen el 47,5%.

Pel que fa al total de les vendes a escala mundial, l'empresa Seat va reduir el 12,7% els seus lliuraments, fins a les 48.200 unitats, mentre que el mes de juliol de l'any anterior la marca espanyola havia venut 55.200 unitats a tot el món.