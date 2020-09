Estudiants de l'Anoia rebran suport per buscar beques

Joves que acaben els estudis obligatoris i troben massa entrebancs per continuar la formació tenen una oportunitat més a l'Anoia. L'Ajuntament d'Igualada i el Consell Comarcal de l'Anoia han posat a treballar de manera coordinada el Punt d'Informació Juvenil La Kaserna i l'Oficina Jove per tal de poder apropar-se a aquest col·lectiu i facilitar solucions per fer batxillerat, cicles formatius i graus, postgraus i màsters universitaris.

Els dos serveis ofereixen assessorament i suport en la tramitació de beques per a estudis postobligatoris 2020-2021 als joves estudiants de la comarca.

El servei s'oferirà durant els mesos de setembre i octubre. «Els joves interessats a sol·licitar beca o rebre més informació, poden posar-se en contacte directament amb el departament de Joventut del seu municipi o bé amb l'Oficina Jove de l'Anoia, enviant un cor-reu electrònic a anoia@oficinajove.cat, trucant al 93 805 15 85 (extensió 2) o bé amb un missatge de whatsapp al 679 964 669», segons han explicat fonts municipals.

En el cas d'Igualada, el servei es prestarà a l'equipament juvenil La Kaserna, on s'habilitarà una sala amb ordinadors per ajudar a resoldre els dubtes que puguin sorgir mentre es realitza la sol·licitud. Els altres municipis i espais de la comarca on també s'oferirà el servei són el punt jove dels Hostalets de Pierola, Can Muscons de Vilanova del Camí, Vallbona d'Anoia, el Bruc, l'Espai Cabrera d'Anoia, Calaf, Òdena i Piera.