Un auxiliar d'infermeria d'Igualada, el pacient de tot l'Estat que més dies ha estat ingressat a l'UCI per covid

L'Àngel, auxiliar d'infermeria de l'Hospital d'Igualada afectat per coronavirus, ha sortit de la Unitat de Cures Intensives del mateix centre sanitari després de 172 dies ingressat. És el pacient que més temps ha estat ingressat per coronavirus en una unitat de cures intensives de tot l'estat. Aquesta mateixa setmana es coneixia el cas del Manuel, que va ser donat d'alta a Mallorca després d'estar 159 dies ingressat a l'UCI, el rècord en aquell moment.



Aquest igualadí va ser un dels primers afectats per la pandèmia del coronavirus i va arribar a un estat molt greu, segons fonts del centre hospitalari. És tècnic en cures auxiliars d'infermeria de la mateixa unitat de l'Hospital d'Igualada. Va ingressar a la UCI a les 2:40 de la matinada del dilluns 16 de març amb insuficiència respiratòria greu.





Múltiples complicacions

Personal sanitari que ha atès l'Àngel durant els 172 dies que ha estat a l'UCI | Hospital d'Igualada

Un llarg recorregut de recuperació

L'ambulància que ha traslladat l'Àngel a l'Institut Guttmann | Hospital d'Igualada

La lluita de l'Àngel no ha estat en solitari. Gràcies a les i els professionals de l'@Hospitaligd i sobretot, de ben segur que ha rebut l'escalf de tothom. Això ajuda sempre a la recuperació.

GRÀCIES! https://t.co/85Zg1rGHRJ — Alba Vergés Bosch ?? (@albaverges) September 3, 2020

Durant la seva estada a la UCI l'Àngel ha presentat múltiples complicacions i molt greus, com són coagulopaties, insuficiència renal amb necessitat d'hemodiàlisi i sèpsia per sobre infecció respiratòria i abdominal, entre d'altres. En moltes ocasions es va témer per la seva vida, segons ha informat el mateix centre."L'Àngel és un dels nostres, no sols és un treballador de centre, sinó que és auxiliar de l'UCI des de fa més de 20 anys. És protector amb els seus, treballador, sempre amb bon humor, aficionat a les sèries, a la bona taula i sobretot a la seva família. Un home corpulent que ha demostrat una fortalesa física i mental increïble. Més que un Àngel és com una au fènix que ha ressorgit una vegada i una altra de totes les complicacions". Així el descriu el Dr. Santi Abreu, Cap del Servei d'Anestesiologia i Medicina intensiva.Fonts de l'Hospital d'Igualada han volgut mostrar el suport que ha tingut l'Àngel de tot el personal del centre. També han destacat, en un comunicat, "la gran implicació i dedicació de tot el personal de Servei d'UCI i Anestèsia de l'hospital, el personal d'infermeria, TCAIS, neteja de la unitat de cures intensives, de farmàcia, de l'equip d'infeccioses, de cardiologia, de pneumologia, nefrologia, fisioteràpia, dels directius i tots els companys, tots, en un sol vaixell ajudant, no sols a l'Àngel, sinó a tots els pacients ingressats per aquesta malaltia. Sortir de la unitat és gràcies a la lluita de l'Àngel, però sobretot a la d'aquest equip que amb gran qualitat humana i professional s'esforça, dia a dia, per donar la millor atenció possible als pacients". Així mateix, també han tingut paraules per a la família de l'Àngel, que no l'ha deixat sol ni un moment.Fonts del centre hospitalari han explicat que ara els òrgans de l'Àngel funcionen amb normalitat, tot i que necessita un mínim suport d'oxigen. "No obstant això, aquest llarg procés ha minvat molt els seus músculs; li queda un llarg recorregut de recuperació on reeducar el seu cos i guanyar forces amb un treball físic diari i intensiu, i és per això que el traslladen a l'Institut Guttmann, especialitzat en rehabilitació intensiva", detallen.La consellera de Salut, la també igualadina Alba Vergés, ha fet una piulada a Twitter fent-se ressò del cas de l'Àngel i agraint la tasca dels professionals de l'Hospital d'Igualada.