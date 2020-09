Igualada superarà enguany la xifra dels 500 universitaris al seu campus

El Campus d'Igualada-Universitat de Lleida tindrà, aquest curs 2020-2021, 500 estudiants, la xifra més alta de la seva història. Enguany s'hi incorporaran uns 200 alumnes: 48 a la titulació d'ADE, 36 a Organització Industrial i Logística i Enginyeria Química, 28 al grau TIC, 44 al de Nutrició-Fisioteràpia i 60 a Infermeria. L'alcalde de la ciutat, Marc Castells, va assegurar ahir que aquest setembre «per fi s'oficialitzarà l'acreditació de l'Hospital d'Igualada com a hospital universitari».

Aquest canvi, que permetrà que personal mèdic de l'hospital pugui exercir com a docent i que alumnes de la UdL puguin fer pràctiques al centre, coincideix amb la construcció del nou edifici de salut, a l'hospital vell. El pressupost d'aquesta obra és de 6 milions d'euros, i l'assumeixen entre la Generalitat, la Diputació i l'Ajuntament.

Castells va donar a conèixer diverses obres i projectes per a les properes setmanes i mesos. Entre d'altres, que s'ha concedit permís a una empresa privada per fer una residència d'estudiants al nucli antic de la ciutat, per a una vintena de places. Aquesta residència inicialment s'havia previst al mateix espai de l'antic hospital, però en el darrer projecte en va quedar al marge. Pel que fa a les infraestructures, l'alcalde va comentar que l'enllaç de la capital de l'Anoia amb la ronda sud segueix avançant. Tot apunta que el proper mes d'octubre la Generalitat n'aprovarà el projecte executiu i constructiu, de manera que els treballs es podrien licitar abans d'acabar l'any i iniciar les obres durant la primavera del 2021.

De les obres previstes per als propers mesos, l'alcalde també va subratllar els treballs que començaran el proper 15 de setembre per unir el tanatori i Can Roca, a l'Anella Verda.

En l'àmbit de l'habitatge, l'alcalde va anunciar que «sondejarà» la resta de grups municipals per fer una modificació del Pla General Urbanístic que permeti que a les plantes baixes dels nous edificis que es construeixin en carrers no comercials s'hi puguin fer habitatges.



L'escola de l'Ateneu

Després de la polèmica entre l'Ajuntament i el departament d'Educació pel pas de l'escola de l'Ateneu Igualadí, fins ara concertada, a centre públic, l'alcalde va explicar que ja hi ha acord. L'Ajuntament pagarà el cost del conserge com es fa en tots els centres públics, i Educació assumirà els costos de manteniment i subministrament de l'escola.