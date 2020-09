Igualada extrema la seguretat per fer la fira de la Botiga al Carrer

Els botiguers d'Igualada han volgut fer l'edició 2020 de la Botiga al Carrer demà, dissabte, malgrat la presència de la covid. La Botiga al Carrer marca el final de les rebaixes i enguany arriba amb mesures extraordinàries.

«Aquesta edició –segons expliquen els responsables de l'organització– és molt especial pel que ha suposat i suposa la covid-19». L'esdeveniment s'adapta a la normativa sanitària amb mesures de seguretat tant per als comerciants com per als clients.

Per fer possible la festa del final de rebaixes els botiguers han explicat que hi haurà personal de Protecció Civil, Creu Roja i de la mateixa organització per garantir el compliment de les mesures. Es controlaran durant tota la jornada les cues i el trànsit dels visitants per evitar aglomeracions, les parades estaran disposades amb una separació de cinc metres entre carpa i carpa i a tot el passeig hi haurà adhesius a terra recordant de mantenir les distàncies.

A més a més, la zona de la Botiga al Carrer estarà marcada amb una cinta i tanques, i hi haurà una entrada a cada extrem de la zona de parades. Aquí hi haurà gel hidroalcohòlic i senyalització informativa de les mesures a causa de la covid-19.

Tenir aquests punts d'accés limitat permetrà controlar l'accés si en algun moment hi ha un excés de clients a l'interior.

També tindran gel hidroalcohòlic els botiguers. L'organització els lliurarà el gel, mascaretes per als empleats i cartells informatius per poder penjar per informar els visitants. A més es lliurarà un document informatiu dels protocols a seguir per a les persones que estan de cara al públic.

Hi haurà 4 mòduls de lavabos mòbils a disposició dels visitants i comerciants, distribuïts en la zona de la Botiga al Carrer, i es farà un procés continuat de neteja.

Entre les mesures, els organitzadors també han explicat que cada quart d'hora s'informarà per la megafonia instal·lada de les mesures que han de seguir els visitants (portar mascareta, mantenir les distàncies de seguretat, evitar aglomeracions i rentar-se les mans).

Tot i que la Botiga al Carrer se centra en el passeig de Verdaguer (entre els carrers de Sant Josep i Santa Caterina), hi haurà algunes botigues que hi participaran en el seu mateix establiment, amb una parada al davant. Per facilitar la circulació a peu, els d'Òdena i de l'Argent seran de vianants.