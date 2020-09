Olesa fa un col·lector per recollir l'aigua de dos barris

Olesa de Montserrat iniciarà les obres per fer un nou col·lector al carrer de la Vall d'Aran. Els primers treballs es veuran dilluns. Aquest col·lector s'inclou dins les obres d'urbanització del sector de Cal Candi, que és d'iniciativa privada. El nou col·lector permetrà recollir les aigües pluvials de la mateixa urbanització i també de la urbanització de les Planes. La nova instal·lació formarà part de la xarxa de clavegueram municipal, i abocarà l'aigua de pluja al calaix soterrat de la riera de Can Llimona.

Les obres afectaran la mobilitat a la zona, tot i que es mantindran els dos sentits de la circulació al carrer de la Vall d'Aran. Quan només es pugui ocupar un carril, es donarà pas alternatiu amb semàfor, ja que les obres no afectaran la totalitat del carrer (s'actuarà en trams successius de 60 metres de longitud). És possible que també hi hagi talls puntuals. Les obres no afectaran, però, el pas de la línia del bus urbà (línia M2 de TGO), que circula en sentit de baixada, i per tant, es mantindrà la parada que hi ha ubicada al carrer.

Per cobrir la pèrdua de places d'aparcament al sector, especialment al carrer de la Vall d'Aran, s'ha habilitat el nou gran aparcament alternatiu, al qual s'accedeix per l'aparcament que hi ha a prop de la llar d'infants municipal La Baldufa (al carrer Conflent), que continua operatiu. Entre els dos espais ofereixen més d'un centenar de places.

Per accedir a aquest aparcament cal fer-ho des del carrer Gar-raf i el vial inferior del parc del Porxo de Santa Oliva.