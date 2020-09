La idea inicial del pla director de la Conca d'Òdena serà presentada a la ciutadania

La Conca d'Òdena, territori on es vol dur a terme el pla director

La Conca d'Òdena, territori on es vol dur a terme el pla director Mancomunitat de la conca d'òdena

La Mancomunitat de la Conca d'Òdena engegarà aquest setembre la segona fase del procés participatiu del Pla director urbanístic de l'activitat econòmica de la Conca d'Òdena (PDUAECO). En les primeres sessions, que tindran lloc els propers 17 i 24 de setembre de forma telemàtica, s'informarà i s'explicarà la proposta inicial del PDUAECO i les competències que té un pla director urbanístic. A més, també s'obrirà a debat les propostes que va presentar el departament de Territori el mes de juny passat.

El procés participatiu dona l'oportunitat a tothom de participar des d'una posició informada i, en aquest sentit, s'han plantejat les sessions de debat amb persones expertes que coneixen el ter-ritori en els seus diferents àmbits: econòmic, laboral, ambiental, agrícola, etc. La primera sessió estarà centrada en la petita i mitjana empresa, mentre que en la segona es debatrà sobre les grans implantacions.

Les inscripcions per participar en alguna d'aquestes sessions ja estan disponibles i es podran sol·licitar fins al 13 de setembre a través de la pàgina web participa.gencat.cat. Per afavorir la dinàmica dels tallers, les places d'inscripció estaran limitades a 30 persones per taller, ja sigui a títol individual o a través d'una de les entitats.

Amb aquests dos tallers es culmina la fase inicial del procés participatiu impulsat per la Mancomunitat i la Generalitat, que té per objectiu recollir les necessitats i sensibilitats del conjunt de la ciutadania i els diferents agents socioeconòmics per tal d'enriquir el pla director.

Els sectors crítics amb el procés de participació sobre el PDUAECO no estan satisfets amb la seva gestió. L'alcaldessa de Vilanova del Camí, Noemí Trucharte, va confirmar a Ràdio Nova que està pendent d'una trobada amb una d'elles, la plataforma Salvem Can Titó, a qui se li han proposat diferents dies i hores per fer una reunió i oferir-los, de primera mà, informació sobre el Pla director urbanístic d'activitat econòmica de la Conca d'Òdena, PDUAECO.

Fins ara el govern vilanoví no ha parlat del tema i tampoc ha volgut posicionar-se, però l'alcaldessa lamenta les acusacions que s'estan fent a les xarxes socials, a través de les quals, assegura, se l'ataca a nivell personal. Trucharte creu que «la crítica és positiva si és constructiva, si ajuda a millorar les coses, però no n'és si es fa des del desconeixement o amb la voluntat de difamar o crear polèmica».

L'alcaldessa vilanovina assegura que «el procés participatiu sobre el PDUAECO que va començar a final de juny, però en el qual s'hi treballa des del 2016, és totalment transparent, la participació ciutadana és real i la voluntat de les administracions és elaborar un pla que incorpori les demandes del teixit productiu, entitats del territori i ciutadania». Tot i això, Trucharte recorda que «de moment no hi ha res en ferm, només hi ha debat i propostes sobre la taula», i afegeix que «si hi ha propostes concretes, ara és el moment de fer-les».

Durant el mes de juliol es van celebrar quatre seminaris virtuals sobre el model econòmic i social de la Conca d'Òdena i els valors ambientals, paisatgístics, patrimonials i culturals. Cal recordar que els eixos principals sobre els quals gira el debat són el model econòmic i social de la Conca d'Òdena; els valors ambientals, paisatgístics, patrimonials i culturals, i els possibles emplaçaments per a la implantació de nova activitat econòmica.