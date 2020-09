Castellolí formarà joves i avis en conducció segura al Circuit Parcmotor

L'Ajuntament de Castellolí ha arribat a un acord amb l'empresa Fast Parcmotor, especialitzada en la formació i cursos de conducció, perquè imparteixi cursos de conducció segura als joves del municipi d'entre 18 i 25 anys al Circuit Escola Parcmotor de Castellolí. L'objectiu dels cursos és complementar la formació que ja es dona a les autoescoles perquè els joves aprenguin a conduir de forma més segura. El curs s'adreça només a aquells joves que ja hagin aprovat el carnet de conduir.

D'altra banda, el conveni signat entre l'Ajuntament i l'empresa també inclou cursos de conducció segura per a majors de 60 anys, en aquest cas partint d'uns paràmetres diferents, revisant mals hàbits i aprenent a conduir amb més seguretat els vehicles actuals. La formació se centrarà sobretot en augmentar la rapidesa i capacitat de reacció davant de situacions imprevistes, com ara fer frenades d'emergència o sortejar obstacles.

La formació va específicament dirigida als més joves i als més grans ja que són els col·lectius més vulnerables a l'hora de conduir; els joves a causa de la seva inexperiència perquè tot just han sortit de l'autoescola i la gent gran per un tema d'hàbits i pels canvis tecnològics que s'han produït en el món dels vehicles.

L'alcalde de Castellolí, Joan Serra, ha destacat que "aquesta col·laboració és una notícia excel·lent pels veïns i veïnes de Castellolí, que podran aprendre a conduir amb seguretat de la mà d'una empresa local experta i única en aquest àmbit". Afegeix que "la formació també incidirà en la sostenibilitat, ensenyant a conduir eficientment per gastar menys combustible i reduir les emissions".

Per la seva banda, el director de l'empresa Fast Parcmotor, Marcel Castany, ha explicat: "en les formacions recreem situacions límit com la pèrdua del control del vehicle per una relliscada provocada per una taca d'oli o una placa de gel i ensenyem a recuperar-ne el control. També treballem molt les frenades d'emergència ja que el fre és el nostre millor aliat i sovint la gent no sap frenar ni utilitzar l'ABS, fins i tot li tenen por". Castany apunta que "l'objectiu és donar eines als conductors perquè quan es trobin en una situació de risc a la carretera sàpiguen com actuar i es puguin minimitzar els accidents"

Fast Parcmotor és un centre de formació especialitzat en la formació i cursos de conducció per a tot tipus de vehicles i nivells.