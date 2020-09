Les escoles bressol d'Olesa inicien avui el curs amb un pla anticovid-19

Les llars d'infants municipals d'Olesa de Montserrat, Taitom i La Baldufa, obren portes avui per engegar el curs 2020-2021. L'inici de l'escola està totalment marcat per les mesures de seguretat i protecció contra la covid-19. L'obertura de La Baldufa i Taitom es farà seguint les instruccions per al curs 2020-2021 dels centres educatius de Catalunya i les directrius aprovades pels departaments de Salut i d'Educació, segons ha explicat l'Ajuntament olesà.

Les mesures generals de la població per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2 són garantir la distància mínima d'1,5 metres entre persones, la higiene de mans i l'ús de mascaretes. Ara bé, les llars d'infants municipals olesanes establiran grups de convivència i socialització estables amb l'objectiu de facilitar la traçabilitat de possibles casos i una identificació i gestió precoç dels casos i dels seus contactes. Aquests grups estables de convivència duran a terme totes les activitats en els mateixos espais i separats de la resta i amb un equip d'educadors estable. En aquests grups estables, tot i que la persona docent sí que portarà mascareta, i pantalla protectora si és necessari, els infants no caldrà que en portin i tampoc es requerirà que mantinguin la distància mínima d'1,5 metres entre els membres d'aquest grup.

El departament d'Ensenyament de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat ha remarcat que un dels factors principals serà la implicació de totes les parts en el seguiment de les mesures de protecció i els protocols establerts. La tècnica d'Ensenyament, Anna Font, ha recordat que les famílies reben tota la informació amb els protocols de seguretat i d'higiene i que, a més, també hauran de signar una declaració responsable amb el compromís del compliment de totes les mesures establertes amb motiu de la pandèmia i amb l'objectiu de frenar les infeccions per covid-19. Segons Anna Font, «caldrà que s'actuï amb molta responsabilitat i que les famílies s'abstinguin de portar l'infant a la llar d'infant si presenta algun d'aquests símptomes: febre o febrícula, tos, dificultat per respirar, falta d'olfacte o de gust, mal de gola, calfreds, vòmits, diarrea, malestar o dolor muscular.

En aquests casos, la recomanació per a les famílies és que es posin en contacte amb el CAP (centre d'atenció primària) o amb el 061 Salut Respon perquè valorin el cas i determinin si cal fer una prova de detecció PCR o mantenir un aïllament preventiu.

Entre la normativa d'aplicació a tots els centres, també s'indica que els infants i el personal docent (i altres professionals) de les escoles tampoc podran acudir al centre si es troben en aïllament per positiu en coronavirus o en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada per covid-19.

En qualsevol cas, la família i el personal de les llars d'infants han d'informar de la situació per tal de poder engegar els protocols que s'han establert davant de possibles casos de covid-19.

Si els símptomes es comencen a presentar a l'escola, ja sigui d'infants o personal de les llars d'infants, cada centre disposa d'una zona separada d'ús individual on s'utilitzarà mascareta quirúrgica i es contactarà amb la família perquè vagi a buscar l'infant. A més, s'informarà de la situació als Serveis Territorials, que n'informarà al Servei de Salut Pública. En aquests casos, la família haurà de contactar amb el CAP de referència per fer una valoració de la situació. Si es decideix fer una PCR, l'infant i la família convivent hauran d'estar en aïllament fins conèixer-ne el resultat. Si finalment es confirma el cas, Salut Pública farà la identificació, aïllament i seguiment dels contactes estrets.