Vilanova del Camí ja té gairebé acabat el camp de futbol de Cruyff Court

El Cruyff Court de Vilanova del Camí, el camp de futbol de gespa artificial de la zona de lleure les Moreres, ja és pràcticament una realitat. La setmana passada van estar acabant de col·locar la gespa del camp i la instal·lació estarà pràcticament enllestida per ser usada. Encara hi falten alguns detalls, com la impressió del logotip al mig del camp i la instal·lació d'algunes tanques.

És un projecte de la Fundació Johan Cruyff, que vol contribuir a fomentar el benestar físic i mental dels joves, mitjançant l'exercici físic. A més, de manera particular, també persegueix la integració de diferents grups locals.

La Fundació Cruyff ha invertit 137.000 euros en la construcció d'aquesta pista esportiva i l'Ajuntament de Vilanova ha contribuït en el projecte amb una partida d'11.000 euros més per complementar les obres d'adequació del terreny.

Abans de l'estiu, l'Ajuntament i la Fundació Cruyff van signar un conveni de col·laboració en què s'estableixen les activitats esportives a realitzar en el Cruyff Court Vilanova del Camí, com ara la celebració anual d'un campionat Cruyff Courts 6vs6 i un esdeveniment de futbol per a joves amb capacitats diverses.

El projecte vol estimular la població jove a practicar més esport, en general, i a fomentar la pràctica del futbol, en particular. Aquesta és un dels principals objectius de la promoció dels Cruyff Court, que ja té instal·lades moltes pistes en poblacions catalanes i estatals.