L'Estat aprova avui una despesa de 43 milions per mantenir l'A-2 i la B-40

El Consell de Ministres ha d'aprovar avui la despesa per licitar el concurs de manteniment de diferents trams de carretera de l'A-2 (antiga N-II) i la B-40, l'anomenat Quart Cinturó, que enllaçarà l'A-2 i la C-55 des d'Abrera amb la C-58 i la C-16 a Viladecavalls, a la vora ja de Terrassa. Es licita la conservació, tot i que l'obra encara no està finalitzada.

Segons ha pogut saber Regió7, el Govern que presideix Pedro Sánchez autoritza la licitació per fer la conservació i explotació de diferents carreteres de l'Estat a la província de Barcelona per un valor de 43,08 milions d'euros. Aquests 43 milions formen part d'un paquet de 156,32 milions d'euros que l'Estat invertirà per tenir al dia la conservació de vies de les diferents regions.

Les carreteres de l'Estat que queden incloses en aquestes contractes és l'autovia A-2 entre els quilòmetres 530,7 i 588; i la mateixa carretera entre els quilòmetres 588 i 604,4. En aquest cas, el Govern especifica que aquest darrer manteniment i conservació és vigent fins a la finalització de les obres d'Olesa-Viladecavalls, la via coneguda com a B-40 o Quart Cinturó. Un tercer tram també és la connexió de Martorell amb l'autopista AP-7 (aquest és un tram que encara es coneix com a N-II, des del punt quilomètric 585 fins al 587,1. Un quart tram de carretera que s'inclou en el paquet és el que formen la connexió de l'A-2 amb la AP-7 a Castellbisbal. Aquest és una carretera nova, per tant va del punt quilomètric 0 al 2,4. I, finalment, en l'acord d'avui també s'aprovarà el manteniment d'aquesta autovia B-40, que en termes tècnics també defineixen com a Autovia Orbital de Barcelona, encara que el projecte mor a l'entorn de Terrassa i no continua per completar l'anella fins al mar, al nord de la capital del país. En aquest cas s'adjudiquen els 13 quilòmetres de carretera que hi ha entre Olesa i Viladecavalls.

L'empresa que guanyi aquest concurs haurà de fer els serveis de comunicacions, de vigilància, atenció per accidents, manteniment dels elements de la carretera, manteniment del subministrament elèctric, enllumenat, senyalització i semaforització.