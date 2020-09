ERC demana al govern d'Igualada que els diners que s'ha estalviat a la festa major es destinin a polítiques socials

Esquerra Republicana d'Igualada ha demanat al govern municipal que el pressupost previst per la festa major de la ciutat es destini, enguany, a polítiques socials i econòmiques per als ciutadans i ciutadanes. Des del principal grup de l'oposició asseguren que "aquesta demanada ja la vam fer a les taules econòmiques i socials de l'ajuntament, on malauradament no s'ha complert amb el que el govern va dir que faria per tal d'ajudar a les famílies igualadines i tampoc s'ha consensuat un pla econòmic i social per afrontar la crisi que estem patint". Els republicans consideren "imprescindible" emprendre mesures econòmiques i socials "contundents" per "ajudar a aquelles famílies amb dificultats" així com també per ajudar "al teixit econòmic, comercial i empresarial de la ciutat" davant "les evidents dificultats que ha generat la crisi del coronavirus i que sens dubte s'incrementaran en els propers mesos".

Els representants d'ERC apunten en un comunicat que "l'ajuntament ha d'incrementar de manera molt substancial els recursos que destina a contrarestar la crisi econòmica i social que estem patint ja que "a Igualada estem quedant enrere" i recorden que "molts ajuntaments semblants al nostre ja han presentat un pla de xoc amb mesures socials i econòmiques destinant molts recursos econòmics" i, per tant, els republicans demanen que "com a mínim" el govern d'Igualada destini els mateixos recursos que en d'altres municipis".

Els republicans "lamenten" que en els darrers anys d'ençà de l'última crisi econòmica el govern municipal no hagi "emprès" polítiques per assegurar que "ningú torni a quedar enrere" i consideren que "no s'han fet els deures en àmbits tan vitals com l'habitatge, la fiscalitat, el foment del comerç local i la protecció social" i això comporta "de nou" que "moltes famílies igualadines tornin a patir injustament una crisi que sempre paguen els mateixos", un fet que consideren "conseqüència" d'una "nul·la política social i econòmica més enllà del màrqueting".

Finalment els republicans asseguren que "és imprescindible destinar tots els recursos possibles en la reactivació econòmica i comercial i la protecció social en matèria d'habitatge, fiscalitat i ajudes".