Som-hi reclama a Junts d'Igualada que demani els ajuts de fons europeus

El grup municipal d'Igualada Som-hi (PSC-Comuns-Igualada Oberta) considera que el govern local de la capital de l'Anoia, de JuntsxCat, hauria de presentar proposta per obtenir ajuts de fons europeus de la reconstrucció, que destinaran 140.000 milions d'euros a Espanya. Davant la situació de crisi generada per la pandèmia, el grup entén que l'Ajuntament hauria de poder aprofitar la recuperació econòmica i social com una oportunitat, amb el desenvolupament de projectes i polítiques sobre tres gran eixos: «la transformació digital, la verda i la feminista», segons va explicar ahir el portaveu de la formació, Jordi Cuadras. «Per això proposem i demanem –va afegir Cuadras– generar projectes municipals que tinguin tres objectius: reconvertir la nostra economia, generar ocupació i aconseguir cohesió social».

Cuadras recordava ahir que «aquests són els criteris que marquen els Fons Europeus que es donaran i per això cal que estiguem, com a ciutat, plenament alineats per accedir-hi i ser-ne beneficiaris. O fem això o estarem desaprofitant una gran oportunitat. La nostra ciutat no està en condicions de desaprofitar-ne cap. Cal que tot vagi encaminat a generar feina i buscar nous nínxols de negoci per crear aquesta ocupació».

Igualada Som-hi va presentar 15 projectes. En l'àmbit de la Ciutat digital aposta per crear una Oficina d'Orientació i Ajuda de Tràmits Virtuals per a col·lectius que no tenen accés o coneixements informàtics, impulsar espais de coworking per fer teletreball, crear un telèfon 010 d'atenció ciutadana gratuït, instal·lar wifi gratuït a l'espai públic en llocs estratègics, garantir l'accés a internet als alumnes en situació vulnerable i digitalitzar el Mercat com a espai de venda del producte km0 de la comarca i garantir la transició digital del comerç.

Pel que fa a Ciutat verda, Igualada Som-hi proposa un concurs obert d'idees de nous negocis d'indústria neta per crear nova ocupació al territori, com per exemple el reciclatge de mascaretes, instal·lar un parc de plaques fotovoltaiques a les Guixeres per generar energia neta, una reconversió verda de l'economia, ampliar l'illa de vianants del nucli antic, impulsar una xarxa de carrils bici a Igualada i la Conca d'Òdena, ajudes per instal·lar plaques fotovoltaiques a les comunitats de veïns i bonificar la taxa d'escombraries a les empreses que apostin per l'economia circular.

I en l'àmbit de Ciutat feminista, Jordi Cuadras considera que «aquesta crisi no la poden tornar a pagar les dones. En aquests moments, el 60% de les persones sense feina a la nostra ciutat són dones». I reclama també que el feminisme «estigui al centre de la planificació de la sortida d'aquesta crisi», amb un projecte, «la Ciutat Concilia».