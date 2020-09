L'alcalde d'Igualada titlla de «cas puntual» el confinament d'una classe de parvulari

L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, ha assegurat que el confinament d'una classe de parvulari de l'Escola Mare del Diví Pastor després que un dels alumnes hagi donat positiu en la prova de la covid-19 no es pot considerar un brot, sinó que es tracta d'un "cas puntual". Castells ha recordat que sis alumnes i tres educadores –falten els resultats d'un alumne encara- han donat negatiu a la prova, tot i que, d'acord amb els protocols establerts, el grup es mantindrà preventivament en quarantena. Castells ha assegurat que en tot moment s'ha actuat "d'acord amb els protocols" i que s'ha "controlat molt bé". D'altra banda, el batlle ha destacat que l'índex de rebrot a la ciutat es troba en un dels índexs més baixos de les darreres setmanes.

Castells ha valorat el cas del confinament d'una aula de parvulari en el marc de la presentació del nou curs escolar a la ciutat d'Igualada. En aquest sentit, el batlle ha dit que les escoles "estan preparades per afrontar el curs" i ha lloat la tasca de la direcció de l'escola afectada en la gestió del cas. Al mateix temps, ha especificat que les dades elaborades pel Departament de Salut indiquen que ara mateix el risc de rebrot de la covid-19 a Igualada es considera "moderat". Tot i això, ha demanat "màxima implicació de la ciutadania" per contenir el virus i ha demanat "extremar la prudència".

D'altra banda, la regidora d'Ensenyament, Marisa Vila, ha explicat que des de l'Ajuntament fa setmanes que es treballa amb les direccions de tots els centres per atendre les necessitats especifiques pel que fa a la disponibilitat d'espais i materials. Vila ha detallat que durant l'estiu s'han fet diverses actuacions als centres educatius públics, que han comportat una inversió global de 96.128 euros. També ha anunciat que l'Escola de Música s'ha posat a disposició dels centres educatius per a dur-hi a terme accions formatives.

D'altra banda, el regidor de Mobilitat i Sostenibilitat, Miquel Vives, també ha explicat que s'han fet diverses actuacions a la via pública per facilitar les entrades i les sortides dels alumnes als centres escolars. En concret, s'han eliminat o desplaçat aparcaments de cotxes i motos i s'han tancat al trànsit zones que les escoles podran fer servir com a pati o per fer files d'entrada. A més, també s'han fet millores en la senyalització viària dels entorns escolars i s'ha acordat l'ús d'espais públics com parcs i jardins per realitzar activitats de lleure.