Igualada forma part de la taula de ciutats que volen fer un urbanisme sostenible

L'Ajuntament d'Igualada s'ha adherit a la Declaració per una Agenda Urbana de Catalunya. En aquesta mateixa declaració, de la Catalunya Central també hi ha Manresa, i de l'àmbit de l'Alt Pirineu, la Seu d'Urgell. Ahir ho va signar el degà del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya, Josep Canós. Amb aquesta signatura, ja són 20 els ajuntaments, ens i organitzacions que s'han volgut sumar a un document que expressa la necessitat d'elaborar les bases per guiar el desenvolupament sostenible de les àrees urbanes catalanes les properes dècades.

Adherint-se a la Declaració per una Agenda Urbana, els municipis es comprometen a la seva implementació, la coordinació i integració de les diferents iniciatives adoptades, la implantació de les polítiques, les propostes i les accions a la realitat catalana. Els signants també adquireixen el compromís de vetllar per l'impuls dels treballs que du a terme l'Assemblea Urbana de Catalunya, un òrgan col·legiat.

La Declaració va ser signada pels seixanta membres el mateix dia de celebració de la primera Assemblea Urbana de Catalunya. Des de llavors, diversos ens i organismes s'hi ha afegit, fins a arribar a un total de 20 adherits.

Així, formen part de l'Agenda Urbana de Catalunya des del seu inici el Govern de la Generalitat; els ajuntaments de Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona, Manresa, la Seu d'Urgell, l'Hospitalet, Tortosa i Vilafranca del Penedès; l'Àrea Metropolitana de Barcelona; les quatre diputacions provincials catalanes; l'ACM i la FMC, a més de sindicats i altres entitat.

Des d'aquella primera signatura s'hi han adherit els ajuntaments de Cerdanyola del Vallès, Granollers, Igualada, Palafrugell, Reus, Sabadell, Sant Boi de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Terrassa, Valls i el Vendrell.

I més recentment, els col·legis d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya; d'Enginyers Tècnics d'Obres Públiques de Catalunya; d'Economistes de Catalunya, i de Geògrafs de Catalunya, i ara, el d'Enginyers Industrials. A més, s'han adherit a la Declaració la Creu Roja de Catalunya i MedCities.

El secretari d'urbanisme de la Generalitat, Agustí Serra, considera que és necessari «transitar cap a una economia circular o bé la urgència per fer efectiva la transició energètica». El resultat del treball serà la guia per al desenvolupament sostenible de les ciutats durant les properes dècades i per superar els problemes endèmics que va deixar l'explosió urbana del segle passat.

La pandèmia de la covid-19 «ha accelerat la percepció ciutadana de la necessitat d'incorporar millors criteris tècnics i científics a la política i, en particular, a l'administració», segons fonts del departament de Territori. L'existència d'uns grans objectius compartits és un valor que cal aprofitar.

En concret, segons destaquen les mateixes fonts, la salut en els entorns urbans és un dels sis eixos temàtics de l'Agenda Urbana, lligat necessàriament a la mobilitat, que cal racionalitzar i descarbonitzar, així com a la transició energètica, i també al paper que juga l'espai públic i l'habitatge en el benestar de les persones.