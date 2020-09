Esparreguera intensifica la neteja a les escoles públiques

L'Ajuntament d'Esparreguera ha incrementat la neteja a les escoles públiques i ha assignat més dotació de personal en horari lectiu per tal de donar resposta a les peticions que li arribaven del sector educatiu. En la mateixa línia ha cedit espais municipals, com el pati de l'escola de les monges i el camp de futbol, tancarà alguns carrers en els horaris d'entrada i sortida d'alumnes i ha fet diverses intervencions per adequar espais dels centres. El curs començarà dilluns, 14 de setembre, per a 3.209 alumnes d'infantil, primària i secundària i estarà marcat per l'evolució de la pandèmia i les directius fixades pels departaments d'Educació i de Salut de la Generalitat.

Les actuacions que s'han fet ara són la resposta a les propostes que van elaborar les escoles i instituts el mes de juliol. Fruit de les reunions que es van fer en aquelles dates, el consistori es va posar en marxa per portar a terme diferents accions. Una de les més destacades és l'increment de la neteja, que és competència municipal, a les cinc escoles públiques de primària de la vila. En aquest sentit, s'augmenta la freqüència de neteja dels espais en horari lectiu, distribuïdes en dues hores en horari de matí i dues més en horari de tarda amb un operari a les escoles d'una línia i dos en les escoles de dues línies. Durant aquestes hores s'incidirà especialment en lavabos i superfícies de contacte en espais de pas.

A banda, el consistori ha ampliat la dotació de paper eixugamans, sabó i dispensadors, ha lliurat un termòmetre a cada centre i una motxilla ruixadora per a la desinfecció de les estructures del pati.

Aquest curs els alumnes hauran d'accedir i sortir de manera esglaonada, motiu pel qual els centres han habilitat diferents accessos per poder mantenir les distàncies de seguretat entre els diferents grups-classe. Per garantir la seguretat, es tancarà el carrer de l'Hospital pel nou accés habilitat a l'escola MD Muntanya i també quedarà tancat l'accés al passatge Jordi Rius i Bou de l'escola Montserrat durant les entrades i sortides del centre escolar. El consistori també ha habilitat l'accés a l'escola Taquígraf Garriga per la zona de l'ADF amb l'arranjament d'un fanal, tancaments per diferenciar els espais i la reubicació de contenidors per garantir el pas. A l'escola Pau Vila s'han pintat a l'asfalt 7 camins de diferents colors per marcar els accessos al centre. Així mateix, en l'àmbit de la seguretat viària, es mantindrà, com cada any, la vigilància en els tres punts amb més afluència de trànsit situats a prop de centres escolars: el carrer de Gorgonçana, la plaça Santa Anna i el carrer de Barcelona.

Els centres també requereixen aquest any espais d'esbarjo diferenciats per als diversos grups-classe, ja que no hi pot haver contacte físic entre ells per tal de garantir la traçabilitat en cas de contagi. Per aquest motiu, s'ha cedit l'ús del pati de l'escola de les monges al MD Muntanya per a les hores d'esbarjo i l'ús del camp de futbol per a l'escola Taquígraf Garriga, per a l'hora d'esbarjo, i a l'INS El Cairat per a diverses activitats a l'aire lliure. També s'han fet diverses actuacions per adequar alguns espais i la brigada ha donat suport intens en el moviment de mobiliari. En alguns centres, com el Pau Vila, s'hi han fet reformes molt significatives.