Castellví millora set camins de l'entorn molt utilitzats per caminadors

L'Ajuntament de Castellví de Rosanes està actuant en set punts diferents del terme municipal per posar al dia i arranjar diferents trams de camí pròxims a les zones urbanes, «alguns dels quals molt transitats pels veïns i veïnes que fan caminades per la natura», segons han explicat fonts municipals. Les actuacions inclouen des de la millora de les plataformes al desbrossament dels camins, passant per la realització de trencaaigües, segons les necessitats de cada tram.

El cost total de les actuacions és de 4.047,45 euros, que provenen dels recursos propis de l'Ajuntament.

Les actuacions s'estan duent a terme al camí del dipòsit d'aigua del nucli antic; a la zona dels Àngels; al camí del convent de Miralles fins al pas per sota l'AP-7; al camí de la torre de Lloselles i el convent de Miralles (camí ral); a camí entre Miralles i els Àngels; al camí del pont de Ca n'Abat fins al torrent, i al camí del convent fins a les fonts de Miralles.

Fonts municipals han indicat que Castellví de Rosanes «és un municipi amb molts quilòmetres de camins forestals, que requereixen d'un manteniment periòdic. Tenir els camins en condicions esdevé una necessitat per facilitar el trànsit motoritzat dels veïns, però, alhora, també suposa un increment de la seguretat, sobretot per si cal tenir una bona accessibilitat per a l'atenció d'emergències.