Esparreguera reobre el Taller Ocupacional i el Centre Obert

El Taller Ocupacional Can Comelles (TOCC) i el Centre Obert La Fulla d'Esparreguera reobriran el dilluns 21 de setembre els seus serveis, segons han donat a conèixer fonts municipals. El TOCC ho farà amb un aforament màxim del 50% per tal de garantir la distància. Les 53 persones usuàries hi assistiran en dies alterns repartits en sis grups reduïts. En el cas de La Fulla, començarà el curs amb 61 infants i adolescents, que s'han redistribuït en grups estables amb ràtios més baixes.

En els dos centres, les entrades es faran de forma esglaonada i s'implementaran mesures de prevenció i higiene per garantir-ne la seguretat.

El Taller Ocupacional Can Comelles acollirà aquest curs persones amb dificultats cognitives, físiques o sensorials d'Esparreguera, Olesa, Abrera, Sant Esteve Sesrovires i Sant Andreu de la Barca. Les entrades i sortides seran esglaonades cada 15 minuts i es mesuraran les temperatures abans d'accedir i marxar del centre. Els grups estaran segmentats i no tindran contacte entre ells. Les activitats es faran en grups estables i fixos d'usuaris, de personal i d'espais, per poder garantir la traçabilitat de contactes en cas de contagi. En el cas del servei de menjador, aquest es farà en dos torns diaris per reduir al màxim l'aforament i poder fer una desinfecció entre cada torn.

Els professionals del TOCC han fet una formació específica per poder atendre un col·lectiu d'alt risc i hauran d'utilitzar mascaretes FP2, així com la pantalla protectora. A més a més, hi haurà catifes desinfectants a l'entrada, el rentat de mans serà obligatori després de la realització d'activitats i s'intensificarà la neteja del centre. David Bicardí, director del Taller Ocupacional, subratlla que «l'atenció directa als usuaris és amb presència, necessiten proximitat física perquè necessiten suport».