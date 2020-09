Igualada s'apunta al «Let's Clean Up Europe» al riu Anoia

El proper 20 de setembre, a les 10 del matí, en el marc de l'EWWR (Setmana Europea de la Prevenció de Residus, per les sigles en angès), Igualada acollirà el «Let's Clean Up Europe», una acció d'àmbit continental que té l'objectiu de conscienciar la societat sobre l'elevada quantitat de residus que es llencen a la natura de manera incontrolada i promoure la sensibilització sobre aquesta qüestió a través de la recollida de residus d'aquest tipus que trobem abocats il·legalment als boscos, els marges dels rius i altres espais naturals.

En el cas d'Igualada, el departament de Medi Ambient de l'Ajuntament, amb la col·laboració de l'empresa Graphic Packaging, que aporta material de recollida, organitza una jornada de neteja, oberta al públic en general. A banda de millorar l'entorn, l'acció també té l'objectiu de sensibilitzar la ciutadania, ja que és una bona oportunitat per visualitzar de manera directa l'efecte dels comportaments incívics.



Passejada vora el riu

Així, la jornada es planteja com una passejada per la vora del riu durant la qual els participants recullen la brossa que van trobant i, en la mesura que sigui possible, la separen segons la tipologia, en funció de si es tracta d'envasos, vidre, paper o rebuig. Atès el tipus d'activitat, l'Ajuntament recomana que les persones inscrites duguin pantalons i sabates tancades i còmodes, gorra, crema solar i beguda, preferentment en una cantimplora o en un envàs reutilitzable, per evitar la generació de residus. A més hauran de prendre de totes les mesures personals de protecció per fer front a la covid-19. En aquesta edició, arran de la situació de pandèmia, les persones que participin al «Let's Clean Up Europe» hauran de seguir unes mesures de prevenció. Així, se'ls lliuraran guants de protecció per a la recollida dels residus, disposaran de dispensadors de gel hidroalcohòlic, hauran d'usar obligatòriament mascareta i hauran de mantenir la distància de dos metres.

Per participar en l'activitat cal inscripció prèvia, per repartir els inscrits en grups d'un màxim de 10 persones, als quals s'assignaran diferents trams del riu Anoia. El punt de trobada es comunicarà un cop s'hagi fet la inscripció, que s'ha de formalitzar a través del correu electrònic medi.ambientaj-igualada.net o del telèfon 93 803 19 50, extensió 2558.