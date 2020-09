Igualada reconvoca a final de mes l'edició que havia suspès de FirAnoia

Fira d'Igualada ha decidit tirar endavant la celebració de FirAnoia per contribuir a la reactivació econòmica de la ciutat i la Conca d'Òdena. En tot cas, la fira es farà «adoptant totes les mesures de seguretat i protecció», segons van explicar ahir els seus responsables. Els expositors de l'Anoia tindran diverses bonificacions per participar a la mostra gràcies al suport de diferents administracions al certamen, segons va explicar Magí Seserrich.

La 67a edició FirAnoia, que es va haver de cancel·lar el mes de juny, finalment se celebrarà els dies 25, 26 i 27 de setembre al centre d'Igualada, a l'aire lliure, amb el passeig Verdaguer com a eix central. L'organització ha decidit fer coincidir amb FirAnoia tres certàmens més: la fira del mercat de l'automòbil d'ocasió Automercat, que es va haver de cancel·lar a causa del confinament i que estarà ubicada a la plaça de cal Font, la Fira d'Artesania i el Mercat d'Antiguitats, que se celebra l'últim diumenge de cada mes d'ençà que es va iniciar la fase de represa i que estarà instal·lat al parc de l'Estació Vella.

Patrícia Illa, regidora de Promoció de la Ciutat i Esports de l'Ajuntament d'Igualada, explica a la presentació de FirAnoia que «el més important és donar suport al comerç de proximitat i donar un missatge de positivisme». Per tant, ja que un dels objectius de FirAnoia és donar un cop de mà a la promoció d'empreses i petits comerços de la Conca d'Òdena, l'organització ha establert bonificacions del 50% de descompte per als expositors de la Conca, i el 25% per als de la comarca de l'Anoia, que es podran dur a terme gràcies a un acord amb l'Ajuntament d'Igualada, la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, que assumiran el cost d'aquestes bonificacions.

Per tal de complir tots els protocols sociosanitaris, Fira d'Igualada ha previst un recorregut que permeti mantenir la distància de seguretat entre els visitants i diverses mesures com el control de capacitat i limitació de l'accés només en punts concrets del recor-regut, a més de l'ampliació de l'equip de vigilància i seguretat. Segons Magí Senserrich, president de Fira d'Igualada, «en ser un espai obert podem mantenir i complir les normes i protocol de seguretat i prevenció contra la covid-19». A diferència d'altres anys, la fira es tancarà al migdia per poder realitzar tasques de neteja i desinfecció.



Maqpaper, cau del calendari

A diferència del que ha passat amb FirAnoia, que s'ha pogut reubicar al calendari, no serà possible celebrar la Fira Internacional Maqpaper, prevista per als dies 17 i 18 de juny. Tot i que hi havia més de quaranta expositors confirmats, Fira d'Igualada suspèn el certamen. L'alt nombre d'empreses provinents de diferents països europeus i les restriccions de mobilitat han fet inviable la mostra.