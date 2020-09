ERC veu «inviable» crear sòl industrial a l'espai de Can Titó

Esquerra Republicana d'Igualada considera "inadequat i inviable" la construcció d'un nou polígon industrial a Can Titó (Vilanova del Camí). Els republicans expliquen que "aquesta zona estudiada es d'un alt valor paisatgístic i natural, és l'extensió del riu i la façana sud de la ciutat d'Igualada. Per als republicans, can Titó, el riu Anoia i el barri del Rec "donen una singularitat especial a Igualada". La proposta de can Titó surt en els primers documents del pla urbanístic per disposar de nou sòl industrial que s'està duent a terme entre Generalitat i Ajuntaments de la Conca d'Òdena. ERC no forma part del govern de Vilanova del Camí, on el PSC compta amb el suport de Junts x Vilanova.

A nivell local, la llista de Vilanova365, que encapçala l'excalcaldessa Vanesaa González, també ha fet pública la seva oposició al projecte i ha criticat tant el PSC com Junts x Cat, formacións a les que acusa d'haver actuat amb manca de transparència en aquest procés.

ERC d'Igualda manté que és un espai necessari com a pulmó de la conurbació de Vilanova del Camí, Igualada i Santa Margarida de Montbui". Segons ERC, impactar aquesta zona amb 90 hectàrees de polígon industrial "afecta a la futura potencialitat del conjunt del territori" i també recorden que "és una zona molt freqüentada i que constitueix un espai d'ús ciutadà amb un alt valor natural".

Des d'Esquerra recorden que "els companys i companyes d'Esquerra Republicana de Vilanova del Camí també s'han mostrat contraris a la construcció d'aquest nou polígon i com a veïns i veïnes només podem donar-los suport i afegir-nos a la seva consideració respecte aquest projecte de creació de nou sòl industrial" i afirmen que "sempre respectarem l'autonomia local de cada municipi a l'hora de decidir quins projectes es fan al territori" i, per tant "en aquest cas els companys de Vilanova han decidit mostrar-se desfavorables a la construcció del nou polígon, una decisió que respectem i que a més a més també compartim".

Esquerra demanen que es "reconsideri" la construcció de les 90 hectàrees de nou polígon industrial a la zona de Can Titó de Vilanova del Camí.