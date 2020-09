Igualada tindrà divendres el bus local i de la conca gratuït per fer promoció del transport públic

L'Ajuntament d'Igualada farà promoció de l'ús del transport públic a la ciutat i entre els pobles de la vora en la setmana de la mobilitat que se clebra del 16 al 22 de setembre a tot el país. Aquest divendres, el bus serà gratuït. El regidor de Mobilitat i Sostenibilitat, Miquel Vives, ha explicat les accions que duen a terme del consistori aquest dimecres al matí.

El lema general d'aquesta setmana de la mobilitat és 'Per una mobilitat sense emissions', i en el cas concret de la capital de l'Anoia, i amb l'objectiu d'incentivar l'ús del transport públic a la ciutat, aquest divendres seran gratuïtes totes les línies circulars d'Igualada i les transversals amb Vilanova del Camí i Santa Margarida de Montbui.

El regidor ha destacat que el transport representa el 28% de les emissions de gasos amb efecte hivernacle de Catalunya. I ha afegit que el transport públic és l'alternativa per als desplaçaments dins de la ciutat i cal tenir en compte que i l'autobús consumeix 15 vegades menys d'energia que el cotxe particular.

L'altra activitat d'aquesta Setmana Europea de la Mobilitat que es farà a Igualada és una prova gratuïta de bicicletes i patinets elèctrics, que inclou una ruta familiar amb sortida a Cal Font i un recorregut de 2 Km pels carrers Òdena, Clos, Sant Pau, Pare Mariano, Virtrut, Cardenal Vives, Soledat, plaça del Rei, Sant Jordi, Rambla, i Santa Caterina. Aquest circuit ha de permetre als participants conèixer circuits fàcils per circular àgilment amb bicicleta i entendre el funcionament dels carrers amb limitació de velocitat a 30 Km/h.

El recorregut estarà senyalitzat, segons ha explicat el mateix regidor, i hi haurà personal que vetllarà pel correcte desenvolupament de l'activitat. Les persones que finalitzin el recorregut rebran un petit obsequi. L'organització ha previst mesures de prevenció amb motiu de la covid-19 que hauran de seguir els participants.

Miquel Vives també ha manifestat que "aquest govern no parla només de mobilitat durant aquesta setmana, sinó que en parla durant tot l'any", i ha fet una relació de les diverses iniciatives que el deu departament impulsa en aquest àmbit, entre les quals cal esmentar la creació de nous carrils bici al polígon de les Comes; la instal·lació de nous aparcaments de bicicletes; l'ampliació d'itineraris per a vianants i carrers pacificats; les obres de millora de l'accessibilitat en diversos carrers; l'accés restingit permanent a la Rambla de Sant Isidre, o la instal·lació de noves plataformes de bus. El regidor ha destacat que l'ús del transport públic a Igualada dels dos últims anys constata un increment d'usuaris superior al de la mitjana de Catalunya, i ha afegit que aquesta setmana finalitza el termini per fer aportacions al Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, en el marc d'un procés participatiu que ha tingut molt bona acollida.

Vives també ha informat que, en el marc de la taula de seguretat viària, s'està finalitzant un estudi per a la regularització semafòrica de les cruïlles del Passeig Verdaguer amb el carrer Sant Josep i del Passeig amb el carrer Lleida per millorar els temps de pas dels vianants.