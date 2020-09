Recullen 5.000 firmes contra la creació de nou sòl industrial a l'Anoia

La plataforma Salvem Can Titó i els col·lectius Per la Conca i Unió de Pagesos, contraris al Pla director urbanístic d'activitat econòmica de la Conca d'Òdena, han recollit més de 5.000 firmes de rebuig al projecte en el termini de 10 dies. A través d'un comunicat, els col·lectius assenyalen que també s'hi han adherit unes 31 entitats del territori. El moviment en contra del desenvolupament urbanístic de terreny industrial a la zona tindrà, avui, la resposta de l'Ajuntament de Vilanova.

Els opositors han col·locat taules informatives a diversos punts d'Igualada, Vilanova del Camí i Santa Margarida de Montbui, on recullen les firmes. També han elaborat pancartes que s'han penjat a diversos punts de la zona de Can Titó, les Parellades i al Rec d'Igualada.

Salvem Can Titó, Per la Conca i Unió de Pagesos s'oposen al Pla director urbanístic d'activitat econòmica de la Conca d'Òdena. El planejament suggereix la creació d'unes 400 hectàrees de nous polígons industrials, repartides en els municipis d'Òdena, Igualada, Jorba, Vilanova del Camí i Santa Margarida de Montbui.

Els col·lectius han elaborat un manifest conjunt en el qual exigeixen que s'aturi el nou planejament. A banda de l'impacte mediambiental, entre els arguments que utilitzen hi ha que, en el cas va de la zona de Can Titó a les Parellades, deixaria sense pràcticament àrees verdes els veïns de l'entorn. També consideren que no és la solució que necessita la comarca per combatre l'atur, i el fet que ja existeixen polígons a la zona que són buits.

A banda de la campanya de signatures, la plataforma també està preparant una mobilització per a aquest mes de setembre. En paral·lel han engegat una ronda de trobades amb els alcaldes de la MICOD (els de la Conca d'Òdena) per mostrar-los el seu posicionament.



El procés participatiu

El Pla director urbanístic d'activitat econòmica de la Conca d'Òdena s'està sotmetent a debat amb el territori. En una primera fase, que va arrencar el mes de juny, els veïns van poder consultar en detall tota la informació i fer propostes –se'n van recollir 104.

En una segona fase, que es farà del 17 al 24 de setembre, es duran a terme dues sessions telemàtiques on, a banda d'explicar-se la proposta inicial, es debatran les propostes presentades.