El govern de Vilanova de PSC i Junts descarta fer un polígon a Can Titó

L'alcaldessa de Vilanova del Camí, la socialista Noemí Trucharte, assegura que «a Can Titó no hi haurà mai un polígon industrial mentre nosaltres siguem responsables del govern». Finalment, PSC i Junts x Vilanova es van posicionar clarament i de manera contundent en contra de la construcció industrial a les 90 hectàrees de Can Titó.

En els darrers dies, havia nascut un grup a favor de mantenir Cal Titó tal com és, i havia recollit fins a 5.000 signatures. En l'àmbit local, el grup de Vilanova 365, encapçalat per l'exalcaldessa Vanessa González, també havia mostrat el seu rebuig. I ahir al matí va ser ERC d'Igualada qui va dir que no es podia acceptar la proposta de Can Titó. La proposta surt en els primers documents del pla urbanístic per disposar d'un nou sòl industrial que està elaborant la Generalitat amb els ajuntaments de la Conca d'Òdena.

Vanesa González defensa que hi ha polígons buits a la Conca d'Òdena i acusa el PSC i Junts de manca de transparència en aquest procés: «No entenc per què des del govern municipal ningú ha aclarit si està a favor d'aquest projecte». Ahir Trucarte, acompanyada del govern, va fer una roda de premsa per solemnitzar el seu no a aquest polígon.

La socialista Trucharte va explicar que la decisió no és fruit de cap pressió. «Ens movem per convenciments i no per pressions». I va afegir que, tot i que estaven esperant els informes tècnics mediambientals, ja avançava que en aquesta part del terme municipal del seu poble no es crearà un nou polígon.

Després d'assegurar que no s'havien pronunciat fins ara perquè s'havien dedicat a preparar l'inici de curs, Trucharte va afirmar que Vilanova és el segon municipi amb el terme més petit en hectàrees de la Conca. «El municipi ha perdut massa patrimoni i, la zona de Vilanova sud serà únicament destinada a activitats d'oci, cultura, lleure, agricultura o esport». D'aquesta manera, segons el regidor de Promoció Econòmica, Jordi Barón (JxV), «només es podrà garantir activitat econòmica sota aquest relat i sempre protegint i millorant l'espai de Can Titó».

L'alcaldessa vilanovina també va explicar que es van reunir amb la plataforma «Salvem Can Titó», grup que ha liderat la mobilitzacioó contra el polígon. En aquesta reunió el govern vilanoví va recriminar els tríptics informatius que havien col·locat en diverses taules informatives a diversos punts d'Igualada, Vilanova del Camí i Santa Margarida de Montbui, els quals, segons assegura Noemí Trucharte, no reflectien els processos que s'estaven seguint. També va assenyalar alguns comportaments incívics, encara que no els va voler atribuir directament a la plataforma.

Tot i la negativa de crear sòl industrial en aquest espai, Trucharte va recordar l'alt nivell d'atur que té el municipi (amb Montbui, dels més alts del país) i va afirmar que cal «buscar un futur amb oportunitats laborals». L'alcaldessa també es reafirmava que s'ha d'emprendre un procés de redistribució de la Conca d'Òdena i assegurava que estan treballant conjuntament amb els altres 6 alcaldes per tal de «trobar, amb consens, un lloc estratègic per a la creació d'aquest nou polígon».