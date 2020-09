Es posen les bases per crear una taula de la mobilitat de l'àmbit Penedès

Reunió telemàtica per a la creació d'una taula de la mobilitat

El secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín, va presidir ahir a la tarda la reunió prèvia a la creació de la Taula de la Mobilitat del Penedès. A diferents regions ja existeix aquest òrgan que està destinat a posar en comú les necessitats de cada territori en matèria de mobilitat i el pressupost del Govern per poder-les execturar. En el cas del Penedès, entre d'altres, hi ha sobre la taula la necessitat d'estudiar la mobilitat a partir de l'alliberament del peatge de l'AP7. Però també caldrà tenir en compte el desdoblament d'un tram de la C-15 i la creació d'un tercer carril entre Igualada i Valls.

Gavín va estar acompanyat del delegat del Govern del Penedès, Pere Regull; el director general de Transports i Mobilitat, el sallentí David Saldoni, i representants del món local i comarcal de la demarcació del Penedès, on s'inclou Igualada i bona part de la comarca de l'Anoia, van participar ahir en una reunió telemàtica per avançar en la creació de la Taula de Mobilitat del Penedès, un òrgan que servirà per donar una resposta adequada, en consens amb el territori, a les seves demandes de mobilitat específiques i concretes.

Es preveu que la taula es pugui constituir aquesta mateixa tardor, un cop s'aprovi per acord de Govern.

Prèviament, els ajuntaments implicats i la Generalitat hauran de formalitzar aquesta vinculació amb la taula mitjançant la signatura d'un conveni.

La reunió va tenir la participació de representants dels ajuntaments del Vendrell, Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú, Igualada, Sitges, Cubelles, Calafell, Cunit i Sant Sadurní d'Anoia. També els consells comarcals de l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Garraf i l'Anoia.

Durant la sessió, el secretari Gavín va destacar que aquesta taula «enforteix la construcció institucional de la vegueria del Penedès» i permetrà crear «una eina de cogovernança al territori». Per la seva banda, el delegat del Govern Pere Regull l'ha qualificat de «dia històric per al territori», i ha insistit que «la taula servirà per millorar la presa de decisions en mobilitat i cohesionar el territori».

La reunió també va servir per posar sobre la taula les principals millores en transport públic que s'han anat implementant en aquest àmbit, algunes de les actuacions de la xarxa viària, així com per abordar els possibles canvis en la mobilitat vinculats a la finalització de la concessió estatal de l'AP-7, i a la C-32.

Després de la reunió, els representants de la Generalitat també es van reunir amb membres d'associacions i agents del territori, concretament la Xarxa Penedès Marítim, l'Associació d'Empresaris del Penedès i el Garraf (ADEGP) i l'Associació per a la Promoció del Transport Públic.