Els Bombers donen per controlat l'incendi de la nau industrial de Sant Feliu de Llobregat

Els Bombers de la Generalitat han donat per controlat l'incendi en una nau industrial de Sant Feliu de Llobregat que crema des de dijous passat. El cos ha treballat amb 16 dotacions aquest diumenge per continuar amb les tasques d'extinció. Segons expliquen els Bombers, l'atac del foc es va fer contundentment des de l'exterior fins que el dissabte van poder accedir a la planta soterrani de la nau, on van trobar algun punt calent que cremava amb poca intensitat i que van poder extingir. El cos preveu anar retirant les dotacions de l'empresa de manera esglaonada per tornar-hi dilluns a primera hora. Aquesta nit serà la Policia Local qui es quedi a la nau.

Aquest diumenge els Bombers han acompanyat els treballadors de l'empresa perquè poguessin accedir a les instal·lacions, a la zona de vestuaris, per recuperar els objectes personals.

Segons les darreres inspeccions del Grup d'Estructures Col·lapsades dels Bombers, en aquests moments no hi ha afectació en l'estabilitat de l'estructura de la indústria. L'acumulació d'aigua i la barreja d'aquesta amb productes corrosius va dificultar molt l'accés al soterrani, on s'han centrat a localitzar i extingir més punts calents al llarg d'aquest diumenge.

D'altra banda, un informe de la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat publicat el dissabte conclou que l'incendi a la indústria d'aromes per a l'alimentació no ha provocat que se superessin els valors de referència de cap contaminant en l'aire.