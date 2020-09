Una enquesta a l'Anoia mostra dificultats per accedir al producte de proximitat

Els habitants de la Conca d'Òdena volen, de forma molt majoritària, consumir productes de proximitat, tot i que actualment manifesten que fer-ho és complex i poc clar. Alhora, atorguen un elevat valor a les zones agrícoles i forestals com a espais de lleure i esport i com a font de múltiples serveis ecosistèmics». Aquestes són algunes de les principals conclusions de l'informe que ha elaborat l'entitat Eixarcolant en un estudi fet després de l'inici de la pandèmia de covid-19.

Els responsables de l'entitat han explicat que volien recollir «la percepció de la ciutadania envers el consum de productes de proximitat, el model productiu i el valor recreatiu del territori agroforestal per tal de desenvolupar eines i estratègies de desenvolupament que permetin donar resposta a les demandes i necessitats de la població en aquests àmbits». Marcat l'objectiu, dins el marc del procés de creació del Parc Agrari de la Conca d'Òdena, el mes d'abril passat es va fer una difusió d'una enquesta sobre el consum d'aliments a la Conca d'Òdena.

Hi va haver 1.803 respostes d'entre els quinze municipis establerts (Argençola, Capellades, Carme, Castellolí, Copons, Jorba, Igualada, la Pobla de Claramunt, la Torre de Claramunt, Òdena, Orpí, Rubió, Sant Martí de Tous, Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí), que corresponen al 6,78% dels habitatges de la Conca.

Els resultats «posen de manifest que existeix una clara voluntat dels habitants de la Conca d'Òdena de proveir-se de productes de qualitat i de proximitat, ja que el 85,4% dels enquestats afirma que consumeix o voldria consumir productes de proximitat».

Les dades també reflecteixen que actualment comprar productes produïts a la Conca d'Òdena és molt complicat perquè els mateixos enquestats diuen que no es troben fàcilment als comerços, i alhora resulta molt difícil poder-los identificar com a procedents de la zona.

Aquests factors es tradueixen en la percepció general que consumir productes de proximitat és complicat. En aquest sentit, el 62% dels enquestats consideren que és difícil o molt difícil, i permeten afirmar que actualment el consum de productes de proximitat és molt inferior al que potencialment podria arribar a ser, d'acord amb la voluntat expressada per la ciutadania.

I els impulsors de l'estudi indiquen que, «en conseqüència, resulta cabdal desenvolupar eines que permetin identificar amb facilitat i seguretat els productes produïts a la Conca d'Òdena, fet que ha de permetre que els consumidors coneguin de forma clara quins productes de proximitat tenen a l'abast i alhora evitar que s'identifiquin com a productes locals alguns que en realitat no ho són». Una altra de les conclusions és que per donar accés a aquests productes «és prioritari l'establiment de nous canals de comercialització, que, de forma sinèrgica, incentivin la presència d'aquests productes al comerç local i al sector de la restauració, i que alhora els facin accessibles al conjunt de la ciutadania. Les dades constaten que no només hi ha d'haver productes locals disponibles, sinó que s'han de poder adquirir de forma senzilla».

En aquest sentit, una de les propostes que ha rebut més suports en aquesta enquesta és la creació d'una plataforma digital que permeti fer compres centralitzades dels productes agroalimentaris produïts a la Conca d'Òdena. Alhora, els enquestats també han posat en relleu la importància que la plataforma permeti conèixer de primera mà la feina que fan els productors locals, ja que el 99% consideren de vital importància per a la preservació dels valors del territori i dels serveis ecosistèmics la preservació del sector primari.

L'elevada importància que la població atorga al territori pot explicar-se pel fet que el 70% dels enquestats fan ús del territori agroforestal de la Conca d'Òdena per practicar activitats de caràcter lúdic, esportiu o d'aprovisionament com a mínim un cop per setmana.

Són les primeres dades disponibles a la Conca d'Òdenasobre el model agroalimentari i de consum. I posen en relleu, segons els responsables d'Eixarcolant, «la necessitat de dur a terme polítiques i actuacions que incideixin en el producte de proximitat com a element clau per fomentar una alimentació variada i de qualitat, i dinamitzar l'economia local lligada al territori».