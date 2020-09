Estudiants de la UPC dibuixaran el futur de l'antiga N-II al nucli de Castellolí

Un dels grans projectes de l'equip de govern de Castellolí per a aquesta legislatura és la transformació de l'avinguda de la Unió (l'antiga N-II) en illa de vianants per crear un espai cèntric al poble, reduir-hi el trànsit rodat, eliminar-ne barreres arquitectòniques i convertir el carrer principal del municipi en un punt de trobada i espai de passeig dels veïns. Aquesta transformació urbanística anirà acompanyada d'una reconversió de l'espai municipal El Centre, fins ara destinat a alberg i magatzem municipal i que es planteja que pugui tenir nous usos, com per exemple un centre cívic adaptable com a centre per a la gent gran i una botiga de queviures de productes locals.

Definir com ha de ser aquesta transformació és el repte que tenen ara els estudiants d'Arquitectura de darrer curs de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), que des d'aquesta setmana ja estan treballant sobre el terreny al centre de Castellolí per elaborar els seus projectes. L'Ajuntament de Castellolí ha signat un conveni amb la UPC per poder desenvolupar conjuntament amb una quinzena d'alumnes diverses propostes, des d'ara i fins a mitjan gener.

Els alumnes realitzaran a Castellolí els seus projectes d'equipament públic i espai públic, com a part de la seva formació en el grau d'Arquitectura. Un cop enllestits els projectes, se'n farà una publicació i una exposició oberta al públic perquè els veïns puguin veure les propostes i valorar quines els agraden més, com a part del procés de participació que s'iniciarà aquesta tardor sobre el futur de l'avinguda Unió.

L'Ajuntament tindrà en compte la veu dels veïns per escollir d'entre els projectes dels alumnes quines propostes i idees són les més adequades. Les obres del vianalització del tram de l'avinguda de la Unió, de gran envergadura, seran finançades per la Diputació de Barcelona i executades l'any 2021.

Joan Serra explica que el repte «és reforçar la percepció de centre del poble, crear un espai gran encara que sigui en diferents nivells a la zona delimitada pels equipaments municipals de La Brillante, l'Ajuntament, la Cooperativa i El Centre». Això implicarà reduir el pas de vehicles, desplaçant el trànsit rodat pels carrers paral·lels, i traslladar les places d'aparcament en altres zones, d'acord amb el Pla de Mobilitat que ja s'està treballant amb la Generalitat. I l'espai del Centre serà per ubicar-hi «noves necessitats que tenim al municipi».