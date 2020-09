FirAnoia torna als carrers del centre d'Igualada aquest cap de setmana

Compte enrere per al centenar d'estands de FirAnoia que des de divendres i fins diumenge oferiran els seus productes i serveis als carrers del centre d'Igualada reconvertits, per un cap de setmana, en un gran espai comercial a l'aire lliure.

Des de Fira d'Igualada, organitzadora del certamen, es recorda que hi haurà estrictes mesures de protecció; no només serà obligatori l'ús de mascareta i la distància de seguretat, sinó que hi haurà una limitació de control de l'aforament per trams, amb un sistema digitalitzat que impedirà l'accés a l'espai firal un cop s'hagi arribat a la xifra d'assistents per metre quadrat fixat per la normativa. A diferència d'altres anys, doncs, no es podrà accedir a la Fira des de qualsevol punt, sinó que caldrà buscar les entrades situades a les diferents cruïlles dels trams centrals del Passeig Verdaguer.

En el cas de la Plaça de cal Font, on estarà instal·lat el mercat de l'automòbil d'ocasió Automercat, hi haurà tres trams perimetrats independents l'un de l'altre, amb tres accessos diferenciats. La fira, a més, es tancarà al migdia per poder realitzar tasques de neteja i desinfecció.

És tracta d'una fira molt esperada pels 95 expositors que veuen en FirAnoia la possibilitat de rellançar el seu negoci després d'un any especialment dur per als comerços i empreses de servei de la Conca d'Òdena a causa de la pandèmia. A aquest centenar d'expositors cal sumar-hi la setantena del Mercat d'Antiguitats i Col·leccionisme que seran diumenge al matí al Parc de l'Estació Vella.

La 67ena edició de FirAnoia estava prevista pel mes de juny, però Fira d'Igualada va decidir posposar-la fins aquest mes de setembre, quan ha pogut oferir totes les garanties de seguretat i protecció. Coincideixen amb FirAnoia tres certàmens més: la Fira del mercat de l'automòbil d'ocasió Automercat, a la Plaça de Cal Fon, la Fira d'Artesania, i per últim el Mercat d'Antiguitats, que estarà instal·lat al parc de l'Estació Vella.